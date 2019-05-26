«Политическая карьера не входила в мои планы»: Как биатлонист Антон Шипулин из спорта решил податься в политику

Знаменитый уральский биатлонист Антон Шипулин идет в политику. Он собирается избираться в Государственную думу от Серовского городского округа. Но сначала ему надо пройти праймериз партии «Единой России», которые проходят сегодня, 26 мая. Пока выборы идут, предлагаем вам вспомнить, как молодой уральский парень прошел путь от спортсмена международного уровня до начинающего политика.

ПОШЕЛ В СПОРТ ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ

Родители Антона Шипулина были мастерами спорта по лыжным гонкам. Поэтому неудивительно, что однажды и сам он увлекся этим видом спорта. Его первым тренером был отец. Начинал он с лыжных гонок, но однажды увидел, как старшая сестра занимается биатлоном, и сам захотел взять в руки винтовку. В 17 лет он одержал две победы на Европейском юношеском фестивале, благодаря чему им заинтересовался легендарный тренер Владимир Путров, уже подготовивший нескольких олимпийских чемпионов.

– Антон ко мне попал только в 2006 году, – вспоминал Владимир Путров, наставник биатлониста. – Его мама хорошо меня знала и попросила взять мальчика к себе. Помню, я приехал в Тюмень, чтобы познакомиться с Антоном. Он тогда интереса не проявил – не хотел в Екатеринбург переезжать. В итоге уехал я ни с чем. А летом его мама снова позвонила: «Владимир Михайлович, Антон в июле на сборы в Ижевск едет, а после – к вам».

После Олимпиады в Ванкувере в 2010-м Антон привез на Родину бронзовую медаль.

В тот момент Антону было 19 лет. Первое время он жил в трехкомнатной квартире своего наставника. Сначала молодой спортсмен не хватал звезд с неба. В группе юниоров по России он занимал только 22-е место.

– Знаете, у мальчика сверкали глаза, – вспоминал Путров. – Антон готов был заниматься биатлоном 24 часа в сутки. Антон любил то, чем занимался. Плюс, у него была хорошая родословная.

В то время, кстати, Шипулин не только занимался спортом, но и учился в Тюменском юридическом институте МВД России. Позже он поступил в Уральский федеральный университет на кафедру физкультуры и спорта.

– С 2007 года Антон, наконец, стал показывать хорошие результаты, – говорил Путров. – Он постоянно был в призерах. В 2008-м на чемпионате мира в Германии Антон из четырех золотых медалей завоевал три. Тогда он уже доказал, что он стоящий спортсмен. А в 2009-м у него заканчивался возрастной ценз по юниорам, и я попробовал определить его в основной состав сборной России. Конечно, с большим трудом. Но я знал, что Антон спортсмен высокого класса. И из него может вырасти большой биатлонист. Так и случилось.

В школе МВД в Тюмени Шипулин носил полицейскую форму. Фото: личный архив Антона Шипулина

ИЗ-ЗА ДОПИНГОВОГО СКАНДАЛА НЕ ПОПАЛ НА ОЛИМПИАДУ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ

До участия в Олимпиаде в копилке Антона Шипулина накопились очень серьезные награды: две бронзовые медали Чемпионата Европы по биатлону 2009 года и серебро Чемпионата мира по летнему биатлону 2009 года.

На Олимпийские же игры первый раз Антон Шипулин поехал в 2010 году. Тогда из Ванкувера он привез бронзовую медаль. А уже в 2014 году на играх в Сочи уральский биатлонист взял золото.

Антон Шипулин с семьей. Фото: instagram.com/anton_shipulin/

В 2018 году Олимпийский комитет решил не допускать на игры в Южную Корею российскую сборную из-за допингового скандала. При этом спортсмены могли выступить под нейтральным флагом. Антон Шипулин тогда решил, что поедет, если комиссия МОК одобрит его, как «чистого» спортсмена. Но Международный Олимпийский комитет его не допустил. Сам же Шипулин после этого заявил, что всегда был «чист». Через год после этого биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.

– Решение окончательное, – заявил Антон Шипулин на пресс-конференции в Москве. – Те люди, которые имеют семью и маленьких детей, понимают, что мы многим жертвуем в спорте. Мы не видим первых слов своих детей, их первых шагов. Жертвуя семейными отношениями, ты ставишь на кон ради каких-то результатов. Свой выбор я сделал в сторону семьи.

Антон Шипулин собирается избираться в депутаты Государственной думы от Серовского городского округа.Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕШИЛ ИЗБИРАТЬСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Завершив спортивную карьеру, Шипулин заверил болельщиков, что лыжи не забросит в дальний угол и будет периодически участвовать в марафонах, но уже, как любитель. Но основная деятельность у него будет уже связана не со спортом, а с политикой. Так, весной Шипулин объявил, что он будет строит политическую карьеру. О своем решении он рассказал 23 марта на встрече с общественниками из организации «Гражданская позиция северян» в Серове.

– Когда я завершал спортивную карьеру, у меня не было мыслей строить политическую карьеру. Это не входило в мои планы, – рассказывает Антон Шипулин «Комсомолке». – Однако через несколько дней после пресс-конференции, на которой я объявил, что заканчиваю со спортом, неожиданно для меня самого, мне поступило предложение попробовать свои силы в качестве кандидата в депутаты Госдумы. Взвесив, все за и против, обсудив ситуацию со своими близкими, я ответил согласием.

Зимой Шипулин проводил совместную тренировку с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Фото: instagram.com/anton_shipulin/

Шипулин планирует избираться депутатом Госдумы от Серовского городского округа. Это место, кстати, вакантно с конца 2018 года, когда Сергей Бидонько стал вице-губернатором Свердловской области.

– Как и в спорте, я ставлю перед собой самые высокие цели, – говорит Антон Шипулинг. – Первое – я хочу сделать все возможное для того, чтобы улучшить жизнь людей в своем округе. Постараться решить хотя бы часть тех проблем, которые у них есть. Второе – я не скрываю того, что если избиратели меня поддержат и все сложится удачно, я хочу войти в комитет по спорту, чтобы принести пользу тому делу, которому я отдал большую часть жизни. Но уже в ином качестве. И, конечно, мне бы хотелось своей работой оправдать доверие людей и развенчать миф о том, что бывшим спортсменам – не место в политике.