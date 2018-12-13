2018-12-13T09:30:22+03:00
Спорт

Полиция Австрии обвинила биатлониста Антона Шипулина в употреблении допинга на прошлогоднем чемпионате мира

В список подозреваемых попали еще ряд спортсменов, тренеров, врачей и массажистов
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Instagram Антона ШипулинаФото: Instagram Антона Шипулина
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Несколько часов назад в расположение сборной России, находящейся сейчас в Австрии, нагрянула местная полиция. Правоохранители предъявили спортсменам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017-м году.

В список обвиняемых попал и екатеринбургский биатлонист Антон Шипулин, а также еще ряд спортсменов, тренеров, врачей и массажистов.

Фото: Instagram Дмитрия Губерниева

Фото: Instagram Дмитрия Губерниева

- Перед Вами список спортсменов, тренеров, врачей и массажистов, кому предъявлены обвинения в нарушении антидопинговых правил. В Австрии это уголовное преступление! Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции! - написал у себя в Instagram комментатор Дмитрий Губерниев. - Интересно, почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения? За последние несколько лет наша команда регулярно проходила и проходит допинг-тесты и вопросов нет! А теперь они есть у австрийской полиции!

Однако в Управлении австрийской полиции информацию об обвинениях российской сборной не подтвердили.

- На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало, - сообщил ТАСС официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер.

То же самое ответили и в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.

Обвинения в допинге в адрес российских спортсменов происходят с завидной регулярностью. Самым крупным скандалом стало заявление ВАДА о положительных пробах 300 россиян, за которым последовал массовый недопуск к Олимпиаде-2018.

Этому предшествовало разбирательство, когда The New York Times опубликовала расследование о применении запрещенных средств российскими спортсменами на играх 2014 года в Сочи.

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