Телеведущий Иван Ургант высмеял бойцов, разгонявших митинг у Драмтеатра в Екатеринбурге

15 Май 07:30 2019-05-15T07:36:47+03:00

Защитники сквера снова повалили забор, а потом сбросили его в реку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Вторую ночь подряд в центре Екатеринбурга разворачивается жесткое противостояние между защитниками храма и сквера. Конфликт получил настолько широкую огласку, что о нем стало известно даже в Кремле, после чего новостные сюжеты вышли не только на местных, но и федеральных каналах.

Одни журналисты рассказывали чисто хронологию событий, другие же над ситуацией подтрунивали. Например, в "Вечернем Урганте" высмеяли участие в конфликте спортсменов-бойцов.

- Митинг начался, и сразу после начала прибыли десятки православных бойцов из профессиональной академии единоборств, которые, используя свои профессиональные навыки, оттеснили митингующих и поставили заборы. Тут важный момент. Как понять, что перед тобой православный боец, например, а не католический? Православный бьёт справа налево, - пошутил Ургант.

Телеведущий также отметил необходимость прийти к компромиссу и предложил, чтобы возле Драмтеатра не было ни храма, ни сквера.

- Построим торговый центр! Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, - саркастически посмеялся Иван. - Ну, а если ты православный спортсмен - можно и на месте для инвалидов припарковаться.

Еще больше материалов по теме: «КОНФЛИКТ ВОКРУГ ХРАМА-У-ДРАМЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ХРОНИКИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ»

ИСТОЧНИК KP.RU