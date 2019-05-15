2019-05-15T07:36:47+03:00
Общество

Телеведущий Иван Ургант высмеял бойцов, разгонявших митинг у Драмтеатра в Екатеринбурге

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Защитники сквера снова повалили забор, а потом сбросили его в рекуЗащитники сквера снова повалили забор, а потом сбросили его в рекуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вторую ночь подряд в центре Екатеринбурга разворачивается жесткое противостояние между защитниками храма и сквера. Конфликт получил настолько широкую огласку, что о нем стало известно даже в Кремле, после чего новостные сюжеты вышли не только на местных, но и федеральных каналах.

Одни журналисты рассказывали чисто хронологию событий, другие же над ситуацией подтрунивали. Например, в "Вечернем Урганте" высмеяли участие в конфликте спортсменов-бойцов.

- Митинг начался, и сразу после начала прибыли десятки православных бойцов из профессиональной академии единоборств, которые, используя свои профессиональные навыки, оттеснили митингующих и поставили заборы. Тут важный момент. Как понять, что перед тобой православный боец, например, а не католический? Православный бьёт справа налево, - пошутил Ургант.

Телеведущий также отметил необходимость прийти к компромиссу и предложил, чтобы возле Драмтеатра не было ни храма, ни сквера.

- Построим торговый центр! Там можно и погулять с детьми, и перед дорогой сумочкой перекреститься, - саркастически посмеялся Иван. - Ну, а если ты православный спортсмен - можно и на месте для инвалидов припарковаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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