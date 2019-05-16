В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквере у Драмтеатра
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о приостановлении строительных работ по возведению храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. Решение будет действовать на время проведения двухнедельного опроса по выявлению мнения горожан к стройке.
Возобновление строительства зависит от того, какое решение примут горожане.
- В данный момент стройку мы уже остановили. По референдуму и стройке мы с вами проговорили, что стройка будет ждать. Пока не будет принято решение по поиску общественного мнения, - заявил градоначальник на встрече с жителями города в ходе митинга.
Такое решение Высокинский принял после того, как президент России Владимир Путин во время выступления в Сочи заявил о необходимости учета мнения всех жителей Екатеринбурга.
Начиналось в понедельник все с противостояния крепких парней и защитников сквераФото: Алексей БУЛАТОВ
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Отметим, что сегодня митинг в городе проходит уже в четвертый раз. Полиция установила у входа на Октябрьскую площадь ограждения и проверяет посетителей с металлоискателями.
Решение о строительстве храма на месте сквера приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также уральские промышленники Игорь Алтушкин и Андрей Козицын. Оба участника первой сотни списка Forbes решили подарить городу новый храм к 300-летнему юбилею.
Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый 1.На месте событий работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ
Сначала объект планировали возвести на Площади труда, потом – в акватории Городского пруда, а потом – в сквере у Драмтеатра. Ни один из этих вариантов не устраивает часть горожан. Сегодня вопросом озадачился президент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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