Новых стычек не боятся: в Екатеринбурге сторонники храма Святой Екатерины проведут молебен в сквере у Драмтеатра

В Екатеринбурге сторонники и противники строительства храма Святой Екатерины готовятся к новым столкновениям. Причиной может послужить сегодняшний молебен в сквере у Драмтеатра, на месте которого и хотят построить храм.

Вчерашний конфликт закончился несколькими задержаниями, а участники разошлись по домам лишь к пяти утра. Двум тысячам горожан противостояли сотни крепких парней, которые пришли «защищать храм» под предводительством бойца MMA Ивана Штыркова. Сейчас огороженная территория сквера находится под охраной полусотни сотрудников ЧОПа.

Серди крепких парней нашлись и те, кто пришел с иконойФото: Алексей БУЛАТОВ

- Нового столкновения на молебне не опасаюсь, - рассказала «КП» главный священник Храма-на-Крови Максим Миняйло. - Со мной сложно столкнуться. Я этого не хочу и не допущу. Я договариваюсь, со всеми кто против. Мы молиться придем. Ломать ничего не собираемся. Мы в других местах заборы не сваливали. Просто выйдем помолиться. Это место уготовано под храм. И мы хотим своей молитвой облегчить путь строителей и в том числе за тех, кто против храма. Я много раз об этом говорил, что может быть не сами противники строительства, может их дети и внуки все равно придут в этот храм.

Сегодня утром на происходящее в самом центре уральской столицы отреагировал губернатор Евгений Куйвашев. В своем обращении он призвал конфликтующих сесть за стол переговоров.

Участников конфликта разделял лишь хрупкий заборФото: Алексей БУЛАТОВ

Уже через пару часов по пять представителей от каждой стороны встретятся с главой региона и попытаются найти пути решения из сложившейся ситуации.

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