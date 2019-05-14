2019-05-14T08:36:57+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали наградили победителей весенней спартакиады

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Участники легкоатлетической эстафеты. Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальУчастники легкоатлетической эстафеты. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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Металлурги ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) приняли участие в весенней заводской спартакиаде, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Программа включала как командные соревнования – по легкой атлетике и перетягиванию каната, так и личные первенства – по настольному теннису, шахматам, подтягиванию на перекладине и тяжелой атлетике.

Перетягивание каната. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Перетягивание каната. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Лучший результат в легкоатлетической эстафете показала команда работников участка отделки цеха холодной прокатки (ЦХП). В состязании по перетягиванию победили металлурги термического участка №1 ЦХП.

Тяжелая атлетика. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Тяжелая атлетика. Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Лидерами соревнований по тяжелой атлетике в различных весовых категориях стали мастер Василий Шавкунов и элетрогазосварщик Алексей Мальцев. Больше всех подтянулся на перекладине слесарь-ремонтник Денис Гильмиянов. В блиц-турнире по шахматам первое место занял специалист ремонтного управления Александр Герасимов. Чемпионом по настольному теннису стал специалист проектного управления Сергей Зуев.

Все победители и призеры спартакиады получили памятные дипломы и денежные премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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