Следователи заявили, что в смерти 15-летнего подростка в Первоуральске не было криминала

В субботу в небольшом уральском городе, Первоуральске, произошла страшная трагедия - в сквере нашли тело 15-летнего мальчика Вани (прим. - имя изменено). Как уверяют знакомые подростка в группе «Инцидент. Первоуральск» во ВКонтакте, школьника избила компания молодых людей, после чего они скрылись. В итоге, сотрудники полиции задержали 24-летнего молодого человека, подозреваемого в смерти Вани. Сейчас его на стене в социальной сети оставляют проклятия и угрозы, обвиняя в гибели школьника. Однако доследственная проверка еще продолжается. И, как сообщают сотрудники СКР, смерть не носила насильственного характера.

- Согласно данным судебно-медицинского исследования, причина смерти подростка не носит криминальный характер, - рассказывают в пресс-службе СКР Свердловской области.

Мнения знакомых мальчика и обвиняемых разделились. Одни считают, что мальчика убили наркоманы, пнув ему в солнечное сплетение и кадык, после чего он стал задыхаться. Другие уверяют, что у него было слабое сердце, а в тот день он пыхал бензин и был в наркотическом опьянении.

Знакомые не верят, что мальчик мог принимать наркотикиФото: Соцсети

- Этот мальчик сидел пыхал бензин, - рассказывает свою версию случившегося парень из той самой компании. - Данил (прим. - подозреваемый) к нему подошел и сказал: «Что ты здоровье свое гробишь?». Парень его в ответ первый ударил, побежал и упал. Данил его догнал по лицу руками надавал и с ноги пнул неудачно, но убивать его никто не хотел.

Однако друг погибшего парня уверяет, что Ваня никогда бы не стал принимать наркотики и заниматься токсикоманией.

- Я знал этого человека, и он никогда не употреблял эту дурацкую наркоту, - пишет знакомый школьника.

Так разобраться в этой запутанной истории пока сложно. Следователи еще выясняют обстоятельства случившегося.