«Толпа наркоманов запинала его»: в Первоуральске нашли тело 15-летнего подростка
Как сообщают очевидцы, в Первоуральске в сквере кто-то убил 15-летнего подростка, учившегося в девятом классе. По предварительной версии, группа молодых людей жестоко избила его, после чего скрылась. О случившемся знакомые мальчика написали в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети Вконтакте:
«Толпа наркоманов запинала его»
«Он был хороший мальчик, одноклассник моего сына. Очень жалко паренька. Семье приносим глубокие соболезнования и терпение пережить это горе»
«Я знала этого мальчика 9 лет, потому что он учился в моем классе и в моей школе»
Местные жители уверяют, что место, где погиб подросток, уже давно облюбовали наркоманы. Фото: «Инцидент.Первоуральск», Aquamarine Caine, vk.com
Также люди знавшие мальчика выдвинули несколько версий того, что случилось. По одной, когда ребенок шел домой, его подозвала к себе компания молодых людей во главе с 24-летним парнем. После того, как подросток подошел, на него напали. Один из ударов пришелся в солнечное сплетение, из-за чего школьник и скончался. По другой версии, удар ему нанесли по шее.
«Умер, потому что, когда его избивали, кто-то из токсикоманов пнул ему по кадыку, от чего он начал задыхаться, затем задохнулся и умер»
По факту смерти подростка полиция и Следственный комитет ведут проверку. Фото: соцсети
Также жители Первоуральска отметили, что место, где погиб мальчик, уже давно находится на плохом счету горожан.
«Они там постоянно эти нарики сидят,а ещё там нет толком освещения и ходить очень опасно. И патруль не проверяет никакой. Там давно пора привести эту тропу в порядок, а наша доблестная администрация вид делает что там все нормально»
В областном полицейском главке подтверждают, что в Первоуральске было найдено тело подростка, однако пока подробностей не сообщают.
– До получения официального медицинского заключения о причинах смерти, мы воздержимся от комментариев, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU