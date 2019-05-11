«Толпа наркоманов запинала его»: в Первоуральске нашли тело 15-летнего подростка

Как сообщают очевидцы, в Первоуральске в сквере кто-то убил 15-летнего подростка, учившегося в девятом классе. По предварительной версии, группа молодых людей жестоко избила его, после чего скрылась. О случившемся знакомые мальчика написали в сообществе «Инцидент. Первоуральск» в социальной сети Вконтакте:

«Толпа наркоманов запинала его»

«Он был хороший мальчик, одноклассник моего сына. Очень жалко паренька. Семье приносим глубокие соболезнования и терпение пережить это горе»

«Я знала этого мальчика 9 лет, потому что он учился в моем классе и в моей школе»

Местные жители уверяют, что место, где погиб подросток, уже давно облюбовали наркоманы. Фото: «Инцидент.Первоуральск», Aquamarine Caine, vk.com

Также люди знавшие мальчика выдвинули несколько версий того, что случилось. По одной, когда ребенок шел домой, его подозвала к себе компания молодых людей во главе с 24-летним парнем. После того, как подросток подошел, на него напали. Один из ударов пришелся в солнечное сплетение, из-за чего школьник и скончался. По другой версии, удар ему нанесли по шее.

«Умер, потому что, когда его избивали, кто-то из токсикоманов пнул ему по кадыку, от чего он начал задыхаться, затем задохнулся и умер»

По факту смерти подростка полиция и Следственный комитет ведут проверку. Фото: соцсети

Также жители Первоуральска отметили, что место, где погиб мальчик, уже давно находится на плохом счету горожан.

«Они там постоянно эти нарики сидят,а ещё там нет толком освещения и ходить очень опасно. И патруль не проверяет никакой. Там давно пора привести эту тропу в порядок, а наша доблестная администрация вид делает что там все нормально»

В областном полицейском главке подтверждают, что в Первоуральске было найдено тело подростка, однако пока подробностей не сообщают.

– До получения официального медицинского заключения о причинах смерти, мы воздержимся от комментариев, – пояснил Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области