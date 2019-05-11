2019-05-11T20:59:36+03:00
Общество

«Наши коровы уже летают?»: в Серове засняли буренку, непонятным образом забравшуюся на крышу гаража

Парнокопытное животное одиноко бродило по нему
Данил СВЕЧКОВ
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Животное вопреки законам физики оказалось на крыше гаража. Фото: Илья Хахалов, «Это Серова, детка!», vk.comЖивотное вопреки законам физики оказалось на крыше гаража. Фото: Илья Хахалов, «Это Серова, детка!», vk.com
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На Урале не только палка раз в год стреляет, но и коровы раз в пятилетку летают. Не все, правда, а только одна - та, что стала героиней видеоролика, снятого очевидцами в Серове.

Сам процесс левитации, то есть полета, оператор не заснял. Его уловом стал лишь итог этого «коровьего» полета. Буренку застали с поличным на крыше гаражного комплекса. Средний вес одной коровы в природе - от 400 до 600 килограммов. Так что запрыгнуть она туда точно не могла, только залететь. Корова меж тем оказалась в Серове дамой известной.

В Серове корова забралась на крышу .Видео: Илья Хахалов, Это Серова, детка! , vk.com

«Эта гулёна ещё 8 мая Пушкинскую пересекала», - написал очевидец в группе «Это Серова, детка!» в социальной сети vk.com

«Вопросов больше чем ответов. КАААК??? ЗАЧЕМ???», - написал другой очевидец.

«Эмм а как она туда попала?? Или наши коровы уже летают??», - написал третий.

А ларчик, как оказалось, открывался просто. Довольно скоро люди, хорошо знающие местность, где произошла коровья аномалия, объяснили природу сего феномена.

«Там холмик к гаражу идёт. Мы там недалеко были. Коровка сама слезла», - написал четвертый очевидец.

Правда, тут же горожане отметили, что корова была не в лучшей форме - «истощена до ужаса». Якобы хозяева ее совсем запустили. Так что, даже если она и научилась «летать», то не от хорошей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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