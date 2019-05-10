2019-05-10T11:37:25+03:00
Общество

Стало известно, когда в метро Екатеринбурга подорожает проезд

Отныне за поездку придется отдавать по 32 рубля
Олег Галимов
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Изменятся и тарифы для тех, кто пользуется ЕкартойИзменятся и тарифы для тех, кто пользуется ЕкартойФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 15 мая 2019 года проезд в екатеринбургской подзмеке подорожает до 32 рублей. Об этом на официальном сайте сообщило руководство метрополитена.

-На основании постановления правительства Свердловской области от 25.04.2019 воз ручной клади сверх установленных норм устанавливается в размере 32 рублей, - говорится в сообщении.

Недавно в метрополитене Екатеринбурга появились новые составы Фото: Галина Соловьева

Недавно в метрополитене Екатеринбурга появились новые составыФото: Галина Соловьева

Помимо единоразового проезда вырастет плата и для тех, кто пользуется Екартой. Со среды стоимость электронного проездного билета для пенсионеров и льготников на четыре вида транспорта составит – 469 рублей (при тарифе не более 40 поездок в течение календарного месяца – прим.ред.).

Стоимость одной поездки с использованием электронного кошелька для студентов - 28,50 рубля, для школьников - 27,50 и для граждан - 32 рубля ровно.

- Проезд по электронным проездным билетам, пополненным до 15.05.2019, будет осуществляться в рамках условий действия тарифов и до окончания их действия, - отметили в метрополитене.

Напомним, что недавно в уральской подземке появились новые составы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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