Современный дизайн и высокая безопасность: в метро Екатеринбурга появились два новых поезда

C ЗАБОТОЙ О ПАССАЖИРАХ И МАШИНИСТЕ

В понедельник днем на станции метро Проспект Космонавтов из темного тоннеля вдруг вынырнул не привычный синий поезд, которому уже 30 лет, а новенький серый состав, только что с завода. Остановившись на станции, поезд тут же открыл свои двери, чтобы принять первых пассажиров. Прокатились на нем и первые лица города, и рядовые горожане.

– Дизайн хороший, – тут же отметил студент Георгий Пермяков. – И перила между пассажирами на сидении наконец-то появились. Я каждый день на метро езжу на учебу и не всегда, знаете ли, хочется сидеть, прижавшись плечом к плечу с другими пассажирами.

– Что лучше всего – здесь нет сквозняка, как в старых вагонах, - делятся впечатлениями Сергей и Ольга Давыдовы.

Кабина машиниста стала комфортнее и безопаснее. Фото: Галина СОЛОВЬЕВА

Не дует в новых вагонах потому, что инженеры сделали иную систему вентиляции. Отныне свежий воздух как бы «льется» на людей с потолка, а не проносится вихрем от начала вагона к концу. Этого позволяет добиться так называемая принудительная вентиляция салона, функционирующая, в том числе и в аварийном режиме.

– У старых вагонов, когда состав движется, воздух через черпаки заходит в салон, – объясняет Андрей Панаиотиди, директор метро Екатеринбурга. – Здесь же вентиляторы стоят на крыше, и они прогоняют воздух через систему фильтров, после чего отправляют его в салон.

Еще одно интересное нововведение - двери, которые работают на электрическом приводе, а не на пневматическом. Благодаря этому они закрываются плавно, и если вдруг зажмут кому-нибудь сумку, то сразу откроются. В старых же вагонах в таких случаях машинисту приходилось лично нажимать специальную кнопку.

Отдельно разработчики отмечают, что интерьер у новых вагонов сделан из современных стойких материалов – с них легко смывается краска и их сложно поцарапать. Также состав оборудован системой, которая сама находит источник огня и тушит его, а тележка, на которой стоит вагон, должна прослужить 31 год, а не 16 лет, как на старых моделях.

– Кабина стала больше и просторнее, – делится Антон Кобельков, машинист нового состава. – Здесь новый удобный пульт управления. Появилась климатическая установка: кабина кондиционируется и отапливается.

В вагонах использованы современные стойкие материалы. Фото: Галина СОЛОВЬЕВА

ПОКА ПОЕЗДА ПОЙДУТ ПО КОРОТКИМ МАРШРУТАМ

Два новых состава, по четыре вагона в каждом, были сделаны для Екатеринбурга «Трансмашхолдингом», крупнейшим в России производителем железнодорожной техники, а также третьим в мире производителем вагонов метро. Они входят в так называемую серию вагонов метро 81-714/717 – хорошо зарекомендовавшую себя в метрополитенах России, других стран СНГ и Восточной Европы. И, что особенно приятно, созданы эти вагоны в России.

– Это полностью российская разработка, – уточняет Андрей Васильев, заместитель генерального директора по развитию городского транспорта АО «Трансмашхолдинг». – Разумеется, совсем без зарубежных компонентов в современном мире представить что-либо сложно. Но в этом подвижном составе более 90% комплектующих – из России.

Один состав из четырех вагонов, двух головных и двух промежуточных, обошелся Екатеринбургу в 243 миллиона рублей. Оба поезда были поставлены в город досрочно – еще в середине марта. В понедельник на линию вышел только один состав, а во вторник к нему добавился и второй. Пока вагоны будут двигаться по коротким маршрутам. Это своеобразная «разминка», но уже в мае оба состава начнут работать в полную силу в соответствии со стандартным графиком.

В год "Трансмашхолдинг" производит более 600 вагонов для метрополитена. Фото: Галина СОЛОВЬЕВА

КАБИНУ ПОЕЗДА ОБОРУДОВАЛИ ОТКИДНЫМ ТРАПОМ, КАК У САМОЛЕТА

До конца года мэрия Екатеринбурга планирует купить еще и третий состав, о чем обмолвился мэр Екатеринбурга Александр Высокинский при передаче вагонов на баланс города.

– Если оценивать перспективы дальнейшего сотрудничества с метрополитеном Екатеринбурга, то мы намерены участвовать в любых конкурсах на поставку вагонов, – добавляет Андрей Васильев. – Очень надеемся, что будем их выигрывать.

Подобные вагоны, уверены в областном правительстве, сослужат хорошую службу Екатеринбургу на грядущих мероприятиях международного масштаба.

– Мы тщательно готовились к работе по обеспечению безопасности на играх Чемпионата мира по футболу 2018 года, а в этом году собираемся провести юбилейную выставку Иннопром, – говорит Азат Салихов, заместитель губернатора Свердловской области. – И вот такие вагоны метро будут способствовать комфортному пребыванию наших гостей в Екатеринбурге. А что касается безопасности, то вагоны оборудованы камерами наблюдения.

Передача двух новых составов метрополитену Екатеринбурга. Фото: Галина СОЛОВЬЕВА

Также, если говорить о безопасности, то у новых вагонов, которые отвечают самым современным требованиям, есть одна интересная особенность в конструкции, которой точно не найти ни у одного старого вагона – откидной трап, который превращает кабину машиниста в запасный выход. В случае ЧП машинист просто откидывает его, благодаря чему перед поездом появляются ступеньки и пассажиры могут спокойно выйти из состава на пути, оказавшись, таким образом, спереди головного вагона, а не сбоку от него.