2019-05-07T09:00:01+03:00
Экономика

Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в парке в Дубае

Поделиться:
Фото: кадр из фильмаФото: кадр из фильма
Изменить размер текста:

Мобильный оператор Tele2 предлагает подключиться к его услугам и стать суперабонентом. Новых клиентов оператора ждут уникальные подарки по мотивам фильмов MARVEL и главный приз – поездка в тематический парк в Дубае, где расположена уникальная зона MARVEL. Кампания станет вторым этапом сотрудничества с MARVELв этом году.

Tele2 предоставляет своим новым клиентам уникальную возможность погрузиться в киновселенную MARVEL. Абоненты, которые подключатся к тарифам открытой линейки «Мой Tele2» с 29 апреля по 31 мая 2019 года, получат специальные подарки по мотивам всемирно известных фильмов про супергероев.

После подключения к оператору новые абоненты получат SMS со ссылкой, по которой нужно будет перейти и зарегистрироваться на сайте конкурса. На нем пользователи смогут проходить игры по мотивам кинолент вселенной MARVEL, копить баллы и затем обменивать их на подарки. Призовой фонд составят 40 000 билетов в кино на новый блокбастер «Мстители: Финал» и 5 000 товаров с символикой MARVEL. Главным призом станет поездка в тематический парк в Дубае и посещение специальной зоны MARVEL – она будет разыграна по специальной формуле.

Подробнее об условиях конкурса на сайте Tele2.

Также сегодня в широкий прокат вышел блокбастер MARVEL «Мстители: Финал». Tele2 устраивает закрытые показы для поклонников вселенной супергероев в 20 регионах России. Чтобы попасть на показ, нужно было пройти тест на сайте конкурса и набрать как можно больше баллов за правильные ответы о вселенной MARVEL.

Фото: пресс-служба Tele2

Фото: пресс-служба Tele2

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

- За время сотрудничества с MARVEL мы успели отметить, насколько популярны герои кинолент вселенной среди наших клиентов. На этот раз мы предлагаем новым абонентам с первых дней окунуться в реальность любимой киновселенной и получить уникальные памятные подарки с символикой бренда. Новый этап партнерства с MARVEL станет для нас способом выразить суть отношения компании к каждому абоненту – для нас он суперабонент.

В 2018 году Tele2 также поддержала премьеру MARVEL. В преддверии выхода блокбастера «Мстители: Война бесконечности» Tele2 запустила рекламную кампанию. Оператора вдохновила героическая тематика всемирно известных комиксов и долгожданный релиз блокбастера MARVEL.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
«Уральская ночь музыки» вошла в топ-200 лучших событий страны
Сегодня на СвЖД определят четырехмиллионного пассажира «Ласточки»
Бизнес-вумен из Екатеринбурга за штрафы и долги лишилась Гелендвагена
От Достоевского до Макдонаха: в Екатеринбург с постановками едет мистический театр
Под Талицей собака убила мужчину
Администрация Екатеринбурга перенесла торги на возведение пристроя к переполненной школе в Краснолесье
В Реже задержали женщину, которая делала из прописанных ей лекарств наркотики на продажу
Екатеринбургский депутат-сталинист обрушился с критикой на Юрия Дудя за фильм про Колыму
Проверка слуха: Екатеринбург ищет организаторов праздника в последние дни перед Днем Победы
Банк УРАЛСИБ увеличил сумму кредита наличными без подтверждения дохода до 300 тысяч рублей
На Урале опека помогла воссоединиться вышедшей из колонии мигрантке и ее отданной в детдом дочери
Не сошлись во взглядах на жизнь: в Красноуфимске бомж забил собутыльника подлокотником от дивана
ВТБ развивает сотрудничество с ГК «Росатом»
«Тупость или провокация»: феминистки Нижнего Тагила открестились от шествия в День Победы
К ученикам школы на Эльмаше на урок вдруг прилетел павлин
В Белоярском водитель «десятки» врезался в дерево и сбежал, бросив своего раненого пассажира
Мэрия Екатеринбурга в Родительский день пустит дополнительные автобусы к городским кладбищам
В Екатеринбурге грузовик сбил пару пенсионеров
Полевской, Бисерть и Верхотурье удостоились федеральных грантов на 179 миллионов рублей
Екатеринбург вошел в топ-5 городов с самыми вкусными пирожными
Депутат Госдумы, стрелявший в жилом квартале, попросил не собирать митинги в свою поддержку
За пять выходных на Среднем Урале поймали 288 пьяных водителей
Сотня стелл, амфитеатры и wi-fi: в Екатеринбурге отремонтируют сквер на площади Обороны
Tele2 предлагает провести ночь в музее по другим правилам
На главной сцене празднования Дня Победы в Екатеринбурге выступят Олег Газманов, Трофим и Сергей Безруков
В Шарташском лесопарке откроют охоту на мотоциклистов-вандалов