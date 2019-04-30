2019-04-30T14:31:59+03:00
Общество

Демонстрация 1 мая 2019 года в Екатеринбурге: как принять участие, где пройдет

Рассказываем, где пройдет главное шествие, кто выступит перед горожанами и сколько человек ожидается
Дарья РЯБОВА
Поделиться:
В демонстрации примут участие 25 тысяч уральцевВ демонстрации примут участие 25 тысяч уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Праздник Весны и Труда вновь соберет тысячи уральцев на улицах Екатеринбурга. Ветераны, депутаты, учителя, медики, студенты, заводские рабочие, - кто только не выйдет на главный проспект города, чтобы стройной колонной пройти с неизменными атрибутами Первомая: транспарантами, шариками и флагами. Как водится, сотрудники разных организаций и предприятий, будут одеты в отличительную форму, чтобы выделяться в толпе. Так что праздник обещает быть, как всегда, ярким, громким и красивым.

Участники шествия будут открыто митинговать о справедливых зарплатах и пенсиях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники шествия будут открыто митинговать о справедливых зарплатах и пенсияхФото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ПРОЙДЕТ

Первомайские митинги и шествия различных партий и движений пройдут во всех уголках города, но, безусловно, самая массовая демонстрация состоится в центре Екатеринбурга. Колонны участников шествия начнут выстраиваться у Дома Севастьянова (проспект Ленина, 35) уже в 9:00 и двинутся к Площади 1905 года в 9:35. Там в 10:00 пройдет первомайский митинг, на котором выступят первые лица города и Свердловской области. В этом году организаторы ожидают до 25 тысяч уральцев.

В демонстрации новь примут участие члены профсоюзов, работники промышленных предприятий, бюджетники и депутаты. Во главе колонны по традиции пройдут знаменосцы. И вновь, как и год назад, в первомайском шествии пройдет спортсмены, воспитанники училища олимпийского резерва и ученицы спортшкол. Причем для участия в главной демонстрации не требуется регистрации – любой желающий может пройти в праздничном шествии.

Главный митинг пройдет на Площади 1905 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный митинг пройдет на Площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

Во время прохождения первомайской демонстрации перекроют и ограничат движение на сразу нескольких улицах в центре Екатеринбурга, а общественный транспорт изменит маршруты. 1 мая с 6:00 до 15:30 закроют движение по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова, по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева и Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина.

Еще одна важная новость для автомобилистов – на Площади 1905 года запретят стоянку 1 мая с 0:00 до 15:30. Также автомобили нельзя будет ставить с 6:00 до 15:00 на улице Пушкина от Малышева до проспекта Ленина, 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина, по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первомай и исторический фестиваль "Рубежи веков": чем заняться в майские праздники в Екатеринбурге. Рассказываем, куда сходить и где отдохнуть с 1 по 12 мая в уральской столице (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На страже прав человека: свердловские полицейские приняли Присягу
Метро Екатеринбурга оштрафовали на 200 тысяч за то, что ФСБ смогли пронести туда бомбу
В Нижнем Тагиле задержали пенсионера, который торговал оружием и "отмазывал" от армии
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис учета финансов и аналитики «Seeneco» в Интернет-банк для бизнеса
В Свердловской области начнут мониторить транспорт и лес из космоса
В Екатеринбурге на двое суток закроют проезд на Московской
Губернатор Евгений Куйвашев отправил главу свердловского облсуда в отставку
В Екатеринбург ради Ural Music Night приедут восходящие звезды Британии
В Серове нумизмат-любитель ради фальшивых монет взял кредит и продал цепочку жены
Свердловские энергетики взыскали с должников 30 миллионов рублей
«Дай пять!»: в Нижнем Тагиле в мае пройдет пятый благотворительный забег
Уралец забил друга молотком, чтобы украсть сварочный аппарат
Автомобилист из Екатеринбурга вернул свою Infiniti, догнав угонщика на попутке
«Это только начало»: в Екатеринбурге чиновники будут оперативнее отвечать на запросы депутатов
В Екатеринбурге пройдет фотофестиваль «супергероев», взявших животных из приюта
Центр Екатеринбурга перекроют на полдня ради первомайской демонстрации
В Краснотурьинске будут судить друзей, которые ограбили и убили супругов-пенсионеров