Демонстрация 1 мая 2019 года в Екатеринбурге: как принять участие, где пройдет

Праздник Весны и Труда вновь соберет тысячи уральцев на улицах Екатеринбурга. Ветераны, депутаты, учителя, медики, студенты, заводские рабочие, - кто только не выйдет на главный проспект города, чтобы стройной колонной пройти с неизменными атрибутами Первомая: транспарантами, шариками и флагами. Как водится, сотрудники разных организаций и предприятий, будут одеты в отличительную форму, чтобы выделяться в толпе. Так что праздник обещает быть, как всегда, ярким, громким и красивым.

Участники шествия будут открыто митинговать о справедливых зарплатах и пенсияхФото: Алексей БУЛАТОВ

ГДЕ ПРОЙДЕТ

Первомайские митинги и шествия различных партий и движений пройдут во всех уголках города, но, безусловно, самая массовая демонстрация состоится в центре Екатеринбурга. Колонны участников шествия начнут выстраиваться у Дома Севастьянова (проспект Ленина, 35) уже в 9:00 и двинутся к Площади 1905 года в 9:35. Там в 10:00 пройдет первомайский митинг, на котором выступят первые лица города и Свердловской области. В этом году организаторы ожидают до 25 тысяч уральцев.

В демонстрации новь примут участие члены профсоюзов, работники промышленных предприятий, бюджетники и депутаты. Во главе колонны по традиции пройдут знаменосцы. И вновь, как и год назад, в первомайском шествии пройдет спортсмены, воспитанники училища олимпийского резерва и ученицы спортшкол. Причем для участия в главной демонстрации не требуется регистрации – любой желающий может пройти в праздничном шествии.

Главный митинг пройдет на Площади 1905 годаФото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ УЛИЦЫ ПЕРЕКРОЮТ

Во время прохождения первомайской демонстрации перекроют и ограничат движение на сразу нескольких улицах в центре Екатеринбурга, а общественный транспорт изменит маршруты. 1 мая с 6:00 до 15:30 закроют движение по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова, по улице Пушкина от проспекта Ленина до Малышева, Бориса Ельцина от Челюскинцев до 8 Марта, 8 Марта от Бориса Ельцина до Малышева и Толмачева от переулка Почтового до проспекта Ленина.

Еще одна важная новость для автомобилистов – на Площади 1905 года запретят стоянку 1 мая с 0:00 до 15:30. Также автомобили нельзя будет ставить с 6:00 до 15:00 на улице Пушкина от Малышева до проспекта Ленина, 8 Марта от Малышева до проспекта Ленина, по проспекту Ленина от Карла Либкнехта до Хохрякова.

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