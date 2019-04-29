«Уральские пельмени» заступились за детей, проигравших в «Голосе» дочери Алсу

В Интернете набирает обороты скандал, связанный с последним сезоном шоу «Голос. Дети» на Первом канале. По правилам, победителя выбирают зрители, отправляя за понравившегося участника sms-сообщения.

По результатам победительницей стала дочь певицы Алсу - Микелла Абрамова, набрав более 50% голосов. Узнав об этом многие поставили под сомнение честность голосования. Ведь изначально юная певица покинула шоу, вылетев еще на стадии поединков и смогла вернуться только благодаря дополнительному набору.

На сторону возмущенных зрителей встали и участники «Уральских пельменей». Для юмористов безоговорочным победителем стал Ержан Максим - 11-летний мальчик из Казахстана, который мечтает учиться в московской музыкальной школе и усиленно учит для этого русский язык.

- Посмотрел финал голос дети. Стало интересно, что же там произошло. И вот что скажу. Максим, не грусти всё встанет на свои места. Твой талант пробьет себе дорогу без смс голосований и прочих выдумок. Если хочешь, будем выступать вместе, песни я напишу, ну и наконец-то, хоть кто то научит меня петь, - написал в Instagram Вячеслав Мясников.

- Сегодня второй раз посмотрел финал Шоу Голос! Ну что сказать...какие всё-таки замечательные, богом поцелованные дети! И какие несправедливые взрослые, - поддержал его Сергей Исаев. - Не важно, будут пересчитывать голоса или проводить расследование 1 канал. Для меня победитель очевиден! 17 Августа в Екатеринбурге пройдет уже 3 раз Шоу "Голоса Екатеринбурга". Есть идея в этом году назвать Шоу "Честные Голоса" и пригласить Ержана Максима.