2019-04-26T09:40:44+03:00
Экономика

На ВИЗ-Стали наградили лучших стропальщиков

Состязания с участием 38 металлургов состояли из двух этапов
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса профмастерства стропальщиков, направленного на повышение престижа рабочих специальностей, пополнение кадрового резерва, мотивацию сотрудников к профессиональному росту.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Состязания с участием 38 металлургов состояли из двух этапов. Сначала конкурсанты прошли компьютерное тестирование на знание способов строповки грузов, устройства крана, правил охраны труда. Второй этап включал проверку практических навыков по выполнению операций строповки и перемещения грузов. Жюри в составе руководителей предприятия оценивало точность и безопасность действий стропальщика, умение работать в тандеме с краномашинистом.

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

Лидером конкурса и победителем номинации «Лучший молодой стропальщик» стал оператор поста управления термического участка №1 Айрат Шайхиев. Второе место занял мастер термического участка №2 Артем Швидун, третье – мастер прокатного участка Михаил Макеев. Все победители награждены дипломами и денежными премиями.

Видеорепортаж о проведении конкурса можно посмотреть по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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