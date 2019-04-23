«Всему виной старая травма»: отец фигуриста Ковтуна – о решении сына завершить карьеру

Уральский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении спортивной карьеры. 23-летний екатеринбуржец шокировал поклонников заявлением после победы на чемпионате России и взятия серебра на Универсиаде – 2019.

- Этот день должен был настать. Пришла пора прощаться, - написал Ковтун в своем Instagram. - Я благодарю господа, за то, что дал мне возможность, побывать среди великих спортсменов, соревноваться с ними и увидеть весь мир, благодарю бога за людей которые дали мне этот вид спорта, за мой характер, за незабываемые победы, моменты счастья, благодарю за то, что у меня такая замечательная семья. На счет будущего, зарекаться не буду, кто его знает, что там дальше нас ждет. Одно точно скажу, еще увидимся. Ваш Палыч. (Тот самый мальчик, который так и не попал на Олимпиаду).

Возможно, Ковтун станет тренером, как его отецФото: Алексей БУЛАТОВ

Между золотом чемпионата страны и выступлением в Красноярске был и провал на чемпионате Европы. Ковтун упал во время произвольной программы, а комментирующая соревнования Татьяна Тарасова посоветовала Максиму «сидеть дома» после неудачи.

Возможно, именно тогда фигурист понял, что так и не вернется на прежний уровень. И как тут не понять горечь его сожаления об упущенной Олимпиаде в Сочи, когда его не включили состав сборной, и заменили на звездного Евгения Плющеко.

Решение Максима ошарашило не только болельщиков, но и его родителей. Именно они привили Ковтуну любовь к спорту и привели в фигурное катание.

- Макс не советовался с нами, но это абсолютно взвешенное решение, - рассказал «КП» отец фигуриста Павел Ковтун. – Универсиада была промежуточным этапом подготовки перед чемпионатом мира, и разговоров о завершении карьеры до этого не было. Я знал, что у сына рецидив старой травмы и чтобы ее вылечить, нужно долгое время не тренироваться. А это значит лишь одно – окончательно потерять форму. Возможно, в будущем он решит пойти по моим стопам и станет тренировать молодое поколение фигуристов.

СПРАВКА «КП»

Максим Ковтун:

Чемпионат России: Золото (2014, 2015, 2016, 2019)

Командные чемпионаты мира: Серебро (Токио - 2015, 2017);

Чемпионаты Европы: Бронза (Братислава -2016), Серебро (Стокгольм - 2015, Острава - 2017);

Универсиада: Серебро (Красноярск-2019).

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