2019-03-08T10:03:29+03:00
Спорт

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун взял серебро на универсиаде в Красноярске

Побороться на первое место уральцу не позволили невыполнение всех элементов и падение
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: visualrian.ruФото: visualrian.ru
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Фигурист-одиночник из Екатеринбурга Максим Ковтун после неудачного выступления и 14-го места на чемпионате Европы реабилитировался на универсиаде в Красноярске.

Фото: visualrian.ru

Фото: visualrian.ru

- Рашн он дэ плейс, плис дон вори. Первый раз на подобных соревнованиях, атмосфера просто восторг, как будто праздник, - поделился уральский спортсмен в соцсети.

Фото: страница Максима Ковтуна во "Вконтакте"

Фото: страница Максима Ковтуна во "Вконтакте"

Короткую программу Ковтун откатал уверенно и чисто, заявив о серьезном намерении побороться за титул чемпиона. Однако на произвольной программе уралец не смог выполнить всех элементов и допустил падение.

Фото: visualrian.ru

Фото: visualrian.ru

- Был собран, хорошо мотивирован, но ошибки, которые допустил, были очень убыточными. Ошибся на элементах, на которых никогда не ошибаюсь, значит, надо обращать внимание и на те элементы, которые кажутся легче всего. Конечно, недоволен исполнением, выступил процентов на 60 от того, что умею, - цитирует Ковтуна rsport.ria.ru.

По сумме двух прокатов Максим Ковтун занял второе место с результатом 259,49 балла. Лидером соревнований стал итальянец Маттео Риццо, набравший 273,54 балла. Бронзу завоевал фигурист из Грузии Морис Квителашвили с 258,02 балла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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