ВИЗ-Сталь повышает скорость и точность контроля магнитных характеристик трансформаторного проката

Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) расширила парк измерительного оборудования для контроля качества продукции.

Компания запустила в эксплуатацию новую высокоэффективную установку BROCKHАUS МPG 200 D, которая в шесть раз быстрее, чем предыдущие версии аналогичного оборудования, измеряет магнитную индукцию и удельные магнитные потери - ключевые потребительские характеристики трансформаторного проката.

Передача данных и анализ результатов выполняются с помощью операционной системы нового поколения. Усовершенствованное программное обеспечение магнитоизмерительного оборудования позволит ускорить процесс измерения и повысить его точность.

На реализацию проекта предприятие направило более 13 миллионов рублей.