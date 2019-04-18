2019-04-18T13:13:09+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь повышает скорость и точность контроля магнитных характеристик трансформаторного проката

На реализацию проекта предприятие направило более 13 миллионов рублей
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката компания ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) расширила парк измерительного оборудования для контроля качества продукции.

Компания запустила в эксплуатацию новую высокоэффективную установку BROCKHАUS МPG 200 D, которая в шесть раз быстрее, чем предыдущие версии аналогичного оборудования, измеряет магнитную индукцию и удельные магнитные потери - ключевые потребительские характеристики трансформаторного проката.

Передача данных и анализ результатов выполняются с помощью операционной системы нового поколения. Усовершенствованное программное обеспечение магнитоизмерительного оборудования позволит ускорить процесс измерения и повысить его точность.

На реализацию проекта предприятие направило более 13 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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