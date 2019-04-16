2019-04-16T14:08:41+03:00
Экономика

ВИЗ-Сталь на 5% увеличила объемы продаж в 1 квартале 2019 года

Позитивная динамика связана со стабильным спросом на продукцию компании
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Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиФото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Ведущий мировой производитель трансформаторного проката ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) в 1 квартале 2019 года при загрузке производственных мощностей в 100% выпустил 43 тыс. тонн продукции, что соответствует уровню аналогичного периода 2018 года.

Объемы продаж трансформаторного проката выросли на 5% до 43 тыс. тонн. Позитивная динамика связана со стабильным спросом на продукцию компании.

В общем объеме продаж 87% составили экспортные поставки. Ключевыми направлениями сбыта были Индия, страны Ближнего Востока и Северной Америки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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