В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуировали школу №119

Не успел Екатеринбург отойти от массовых "минирований" торговых центров, прошедших в выходные, как поступил звонок о бомбе в школе № 119 в Пугачевском переулке.

- Позвонила сестра, говорит школу в железнодорожном районе "заминировали". Все дети, кто в чем, стоят на улице, - рассказала екатеринбурженка Наталья.

Учителя в срочном порядке вывели из здания всех детей. Сейчас здание образовательного учреждения проверяют саперы. Некоторые из родителей сообщают, что в школе проводятся учения.

В пресс-службе МВД обещали дать комментарий позднее.