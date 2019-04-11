Бизнесмен из Екатеринбурга, который раздавал просроченную еду, отделался дисциплинарной беседой

В конце марта бизнесмен Иван Зайченко решил порадовать жителей Екатеринбурга бесплатными, но просроченными продуктами. Он сделал у себя в магазине полку, на которую выкладывали молоко, хлеб с истекшим сроком годности, помятые фрукты и овощи, а также продукты с порванной упаковкой. На полке хозяин магазина попросил повесить табличку: «Списано. Бесплатно».

- Мы один раз выкинули, второй… Фрукты, овощи, хлеб, молоко - только срок подходит, мы выбрасываем. Жалко до безумия, - рассказывал «КП»-Екатеринбург Иван Зайченко. - В итоге я ребятам своим говорю: «Ставьте стол, напишите «списано, бесплатно». Может, кто-то заберет. Они так и сделали. И люди подходили, забирали.

Продукты забирали студенты, пенсионеры. По словам бизнесмена брали «просрочку» и те, кто по виду в деньгах не нуждается. Вот только лавочку невиданной щедрости пришлось прикрыть. Иван выставил в соцсетях пост, чтобы поделится с другими владельцами магазинов и к нему тут же нагрянул Роспотребнадзор.

Сотрудники ведомства предупредили бизнесмена, что за такие «подарки» ему может грозить штраф в 100 000 рублей. Мол, согласно Федеральному закону «О качестве и безопасности пищевой продукции» индивидуальные предприниматели и юридические лица не могут использовать в обороте пищевые продукты, сроки годности которых истекли. Такие продукты считаются опасными и подлежат уничтожению.

Иван полку убрал. И со штрафом даже смирился. Но сотрудники Роспотребнадзора смилостивились и решили ограничится дисциплинарной беседой.

- Нам штраф не выписали, - поделился в соцсетях радостью Иван Зайченко, - отделались предупреждением и дисциплинарной беседой. Это очень круто! Второй раз жизнь сталкивает меня с Роспотребнадзором, и второй раз люди там показывают человеческий подход. А вот наши законотворцы со своим законодательством такого человечного подхода не имеют. По законц даже просроченный на 2 минуты хлеб, бизнесмен должен утилизировать, заплатив за это адские деньги, вместо того, чтобы отдать нуждающимся. Хотя не все так плохо. В Питере законодатели выступили с инициативой, разрешить раздавать просроченную. Может от туда эта инициатива пойдет по всей России?