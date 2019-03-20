«Штраф минимум 100 тысяч»: к бизнесмену из Екатеринбурга, который раздавал бесплатную еду, нагрянул Роспотребнадзор

Хотел, как лучше, а получилось, как в России… Ресторатор Иван Зайченко не так давно открыл в Екатеринбурге продуктовый магазин. И первое разочарование, с которым ему пришлось столкнуться – это просроченные продукты. Все, что вовремя не купили, приходилось собирать с полок и выносить на помойку.

- Мы один раз выкинули, второй… Фрукты, овощи, хлеб, молоко – только срок подходит, мы выбрасываем. Жалко до безумия, - делится Иван Зайченко. – В итоге, я ребятам своим говорю: «Ставьте стол, напишите «списано, бесплатно»» Может, кто-то заберет. Они так и сделали. И люди действительно приходили, забирали.

Так выглядел прилавок со стороны. Фото: Иван Зайченко

По словам Ивана, столик с «просрочкой» пустел буквально за 15-20 минут.

- Мы действительно выкладывали на столик только просроченные товары, - признается бизнесмен. – Но я слабо представляю, как можно отравиться просроченным на 24 часа молоком, хлебом или побитыми фруктами. На полку мы выкладывали макароны, у которых чуть-чуть порвалась пачка или молоко у которого слетала этикетка. Логика была простая: мы заранее говорим потребителю, что это просроченные продукты. Все люди взрослые и сами должны принять решение, какие продукты они могут взять и использовать. Тем более, что у всех продуктов есть запас срока годности 24 часа. И покупатели нормально к этому относились: подходили бабушки, мужчина с инвалидностью. Даже покупатели в хорошей одежде и с дорогими покупками подходили и брали хлебушек.

Инициатива наказуема... Фото: Иван Зайченко

Своей идеей Иван решил поделиться в соцсетях, мол, может и в других магазинах такие полки поставят. Но это сыграло с ним злую шутку. Уже на следующий день в магазин к предпринимателю нагрянул Роспотребнадзор. Специалисты проверили хлеб, макароны, фруктовую воду, помидоры на «спецприлавке» и пообещали бизнесмену штраф в 100 000 рублей.

- Да, минимальный штраф такой. Могут и больше, - вздыхает Иван. - Сейчас переживаю, как бы совсем не закрыли…