«Зеленая весна» пришла на ВИЗ-Сталь и ВИЗ

ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна».

В течение месяца металлурги, а также работники компаний-арендаторов приведут в порядок более 100 гектаров территории объединенной промышленной площадки и прилегающие к ней улицы Толедова и III Интернационала. Сотрудники предприятий обновят дорожную разметку, благоустроят газоны и пешеходные дорожки. Централизованным сбором и вывозом мусора займется специализированная бригада автотранспортного цеха ВИЗ-Стали.

Экологический субботник «Зеленая весна» продлится до конца апреля, но мероприятия по благоустройству на этом не закончатся. В мае на территории площадки подрежут деревья и кустарники, а в июне на клумбах предприятия и на территории возле заводоуправления ВИЗ-Стали высадят цветочную рассаду.

- Ежегодное проведение субботников – давняя традиция визовских металлургов. Бригады ВИЗ-Стали и ВИЗа проводят масштабную работу по очистке и благоустройству промышленной площадки и городских улиц, что положительно сказывается не только на их облике, но и экологическом благополучии, – отметила начальник экологической лаборатории Татьяна Кощеева.