2019-04-11T13:11:01+03:00
Экономика

«Зеленая весна» пришла на ВИЗ-Сталь и ВИЗ

Экологический субботник продлится до конца апреля, но мероприятия по благоустройству на этом не закончатся
Поделиться:
Фото: пресс-служба ВИЗ-СтальФото: пресс-служба ВИЗ-Сталь
Изменить размер текста:

ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) присоединились к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна».

В течение месяца металлурги, а также работники компаний-арендаторов приведут в порядок более 100 гектаров территории объединенной промышленной площадки и прилегающие к ней улицы Толедова и III Интернационала. Сотрудники предприятий обновят дорожную разметку, благоустроят газоны и пешеходные дорожки. Централизованным сбором и вывозом мусора займется специализированная бригада автотранспортного цеха ВИЗ-Стали.

Экологический субботник «Зеленая весна» продлится до конца апреля, но мероприятия по благоустройству на этом не закончатся. В мае на территории площадки подрежут деревья и кустарники, а в июне на клумбах предприятия и на территории возле заводоуправления ВИЗ-Стали высадят цветочную рассаду.

- Ежегодное проведение субботников – давняя традиция визовских металлургов. Бригады ВИЗ-Стали и ВИЗа проводят масштабную работу по очистке и благоустройству промышленной площадки и городских улиц, что положительно сказывается не только на их облике, но и экологическом благополучии, – отметила начальник экологической лаборатории Татьяна Кощеева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Екатеринбурге по новому закону о животных десятки псов с ПКС могут вновь оказаться на улице
Все диагностические больницы Свердловской области объединят в структуру онкодиспансера
Лесопарки Екатеринбурга обработают от клещей до 17 мая
В Серове школьник подделал паспорт, чтобы пройти по возрасту в ночной клуб
Екатеринбуржец отсудил 100 тысяч за дорожную яму, скрытую лужей
«Екатеринбург-арена» станет площадкой для общегородского школьного выпускного
В Артемовском из-за прорыва трубы обезвоженными остались 80 домов, больница и детские сады
В магазине Екатеринбурга изъяли крупную партию «серой» цифровой и бытовой техники
На Урале создадут 23 мобильные бригады для доставки в больницу пенсионеров из глубинки
В Кушве УК заплатит 125 тысяч за падение с крыши снега на 3-летнего ребенка
В Свердловской области раздавили и смешали с землей 1,5 тонны фруктов и грибов
Банк УРАЛСИБ вошел в ТОП-10 банков по объему портфеля кредитов малому и среднему бизнесу
56 тысячам свердловских должников запретили выезжать из России
В Екатеринбурге пройдут масштабные раскопки по улице Малышева для ремонта труб
«Угрожал оружием»: В Екатеринбурге ограбили отделение Райффазенбанка