ВИЗ-Сталь присоединяется к программе Группы НЛМК «Стальное дерево»

Сотрудники компании ВИЗ-Сталь станут участниками третьего этапа ежегодной грантовой программы Группы НЛМК «Стальное дерево», которая направлена на проекты по защите окружающей среды, благоустройству территории и улучшению качества жизни.

Программа стартовала в 2017 году и позволила сотрудникам предприятий Группы НЛМК в Алтайском крае, Липецкой и Белгородской областях при финансовой поддержке социального партнера, благотворительного фонда «Милосердие», реализовать более десяти общественно полезных природоохранных проектов. В 2019 году компания объявила о расширении географии «Стального дерева»: получить целевые гранты смогут также сотрудники предприятий Калужской и Свердловской областей.

На счету участников программы прошлых лет десятки социально значимых проектов, с которыми вы можете ознакомиться на странице программы сайта фонда «Милосердие»или на канале программы в YouTube.

Для участия в конкурсе соискатели грантов могут до 1 июня подать заявку с описанием проекта по адресу miloserdie@nlmk.com. После этого для соискателей будет организовано бесплатное обучение по управлению проектами, они также получат помощь в оформлении своей идеи. Конкурсная комиссия в составе представителей фонда, предприятий и местных администраций выберет авторов лучших социально значимых инициатив, которые получат гранты до 300 тыс. рублей и организационную поддержку для воплощения идей.

О программе «Стальное дерево»

За два года действия программы «Стальное дерево» в Липецке, Заринске и Старом Осколе активисты завершили 33 социально значимых проекта. В них участвовали свыше 5 000 человек. При поддержке программы активисты очищали от мусора общественные территории, обновляли скверы и городские парки, сажали деревья, устанавливали интерактивные урны для раздельного сбора мусора, создавали площадки для занятий спортом, творчеством и экологическими исследованиями, возводили символические арт-объекты. Для Липецкого областного наркодиспансера было закуплено медицинское оборудование, которое помогает ранней диагностике наркозависимости у подростков.