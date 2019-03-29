ВИЗ-Сталь поощрила творчество заводских рукодельниц

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) подвели итоги конкурса художественных работ, направленного на выявление и поощрение творческих талантов сотрудников. Конкурс проходил в номинациях «Декоративно-прикладное творчество», «Я – художник», «Вязаная одежда», «Декоративное вязание», «Авторская кукла» и «Золотые руки».

- Среди работников нашего завода немало творческих людей, способных не только успешно работать, но и создавать оригинальные декоративно-прикладные изделия. Подобные конкурсы дают возможность заводчанам раскрыть творческий потенциал, поделиться с коллегами идеями для новых работ, обменяться полезным опытом, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.

Фото: предоставлено пресс-службой ВИЗ-Сталь

Заводчане представили более 200 работ в разных техниках: вышивка, квилинг, декупаж, бисероплетение, макраме, роспись, лоскутное шитье и т.д. Самые оригинальные изделия можно было увидеть на выставке-вернисаже в заводоуправлении ВИЗ-Стали.

Все участники конкурса получили корпоративные призы, а победители номинаций денежные премии.