2019-03-27T12:23:50+03:00
Недвижимость

В Екатеринбурге начались работы по возведению культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал»

Сейчас подрядчики огораживают строительную площадку и организовывают подъезды для техники
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»
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В Екатеринбурге наконец-то стартовали работы по строительству культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Специалисты генерального подрядчика «Атомстройкомплекс» уже возводят ограждение стройплощадки и организовывают пути подъезда для техники.

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

В апреле на участке, отведенном под пристрой к существующему зданию Музея изобразительных искусств, начнут работать археологи. Специалистам предстоит изучить культурный слой середины XIX-начала XX столетий, где ранее обнаружили фрагменты дворовой вымостки. В соответствии с контрактом, вновь найденные предметы изымут и сохранят. Непосредственно возведение самого пристроя начнется в сентябре.

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

- Сроки строительства объекта очень сжатые - сдача запланирована на II квартал 2020 года, - рассказал руководитель проекта Юрий Толмачев. - Поэтому сейчас работы сосредоточены в существующем здании музея - идет демонтаж перегородок, закладка проемов, прокладка инженерных сетей. Сейчас на первом этаже существующего здания музея располагается несколько компактных залов - по проекту они будут преобразованы в единое выставочное пространство площадью 300 квадратных метров, где разместится основная экспозиция уральского филиала «Эрмитажа».

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

Здание музея - бывшая типографии «Гранит» - является объектом культурного наследия областного значения, поэтому к помещению предъявляются самые строгие требования по температуре и влажности. Для поддержания нужных параметров здесь даже установят специальные датчики.

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекса»

Проект строительства культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» прошел экспертизу в 2016 году, однако долгое время мэрия не могла найти подрядчиков.

Напомним, на первом и втором этажах основного здания разместятся выставочные залы. На первом этаже пристроя оборудуют кассы, помещение охраны, уборные. На втором и третьем этажах появится рекреационное пространство и буфет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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