На СвЖД сэкономили 288 миллиона рублей в 2018 году за счет повышения энергоэффективности

Экономический эффект от реализации на Свердловской магистрали программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2018 году составил 288,8 млн рублей. Согласно итоговой отчетности, значительный эффект был получен в подразделениях, на которые приходится наибольшее потребление энергоресурсов – Свердловской дирекции тяги и Свердловской дирекции тепловодоснабжения. Всего во внедрении различных проектов в рамках программы на дороге участвовали 149 региональных подразделений дирекций и филиалов ОАО «РЖД».

В результате проведения комплекса организационно-технических мероприятий удалось существенно снизить фактическое потребление локомотивами электроэнергии и дизельного топлива (так называемое предотвращенное потребление энергоресурсов составило 193,8 тераджоуля). Экономия ресурсов была достигнута за счет совершенствования методов управления движением поездов (внедрение энергооптимальных графиков, увеличение среднего веса грузовых поездов, повышение коэффициента участковой скорости и др.), улучшения показателей использования локомотивов (эксплуатация современных высокоэффективных машин, внедрение систем автоведения, контроля расхода топлива и др.), совершенствования системы тягового электроснабжения. Заметный вклад в энергосбережение вносит система рекуперативного торможения электровозов, когда энергия возвращается в контактную сеть и может быть использована другими локомотивами.

По хозяйству тепловодоснабжения повышению энергоэффективности способствовала оптимизация режимов работы и модернизация систем отопления стационарных объектов ОАО «РЖД» на полигоне Свердловской магистрали.

Экономия ресурсов была достигнута за счет совершенствования методов управления движением поездовФото: Алексей БУЛАТОВ

Ощутимого эффекта удалось также добиться за счет применения энергоэкономичных светильников, оптимизации режимов работы систем освещения вокзальных комплексов, парков станций, производственных и административных зданий, складских помещений, внедрения светодиодной светотехники.

Всего в 2018 году сэкономлено 23,5 млн кВт×ч электрической энергии; 3,7 тыс. тонн дизельного топлива; 64,4 тонны бензина; 1,5 млн куб. м природного газа; 6,7 тыс. Гкал тепловой энергии; 406,2 тонны угля.

По данным Международного энергетического агентства, система грузовых перевозок ОАО «РЖД» является самой энергоэффективной в мире. По итогам 2018 года доля железнодорожных перевозок на электрической тяге достигла 86,5%.