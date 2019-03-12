2019-03-12T13:48:17+03:00
Экономика

Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 9,6% в январе-феврале

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Объем контейнерных перевозок существенно подросОбъем контейнерных перевозок существенно подросФото: Алексей БУЛАТОВ
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В январе-феврале 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 43,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 28,2 тыс. ДФЭ (+17,3%), в экспортном –15,2 тыс. ДФЭ (–2,4%).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения в январе-феврале выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2% и составила 30,15 тыс. ДФЭ (перевезено 587,9 тыс. тонн грузов, +5%), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 7,2 тыс. ДФЭ (+27,5% к уровню января-февраля 2018 года);

- черные металлы – 1,8 тыс. (+10,2%);

- лесные грузы – 3,3 тыс. (+2,7%);

- бумага – 5,1 тыс. (+14,6%);

- цветные металлы – 2,6 тыс. (–23,7%);

- химикаты и сода – 6,5 тыс. (–18,8%);

- строительные грузы – 511 (+32,4%);

- огнеупоры – 896 (+68,4%);

- метизы – 905 (+21,5%).

В настоящее время на СвЖД партии грузов в контейнерах (главным образом древесина, пиломатериалы, бумажная продукция) со станций Екатеринбург-Товарный, Блочная и Соликамск (Пермский край), Верхнекондинская (ХМАО-Югра) отправляют в Китай. Огнеупоры со ст. Асбест (Свердловская область) – в Индию. Со станций Пыть-Ях и Нягань (ХМАО-Югра) осуществляются отправки нефтеналивных грузов (в основном сжиженные углеводородные газы) в танк-контейнерах во внутрироссийском сообщении.

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе-феврале 2019 года было перевезено 738 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

*ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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