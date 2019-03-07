2019-03-07T12:28:51+03:00
Экономика

Цех холодной прокатки ВИЗ-Стали выпустил 8-миллионную тонну электротехнического проката

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Юбилейная продукция. Фото: пресс-служба ВИЗ-СталиЮбилейная продукция. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали
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Цех холодной прокатки ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) выпустил 8-миллионную тонну электротехнического проката с момента запуска в 1973 году. Юбилейной продукцией стала трансформаторная сталь толщиной 0,30 мм премиальной марки NV30S-110L с улучшенными потребительскими характеристиками. В ближайшие дни рулон металла весом 3,5 тонны отгрузят производителям трансформаторов Бразилии.

На протяжении 45 лет работы цех холодной прокатки выпускал разные виды металла, но основной продукцией предприятия всегда была трансформаторная сталь: в общем объеме производства ее доля превысила 6 млн тонн. С 2011 года ВИЗ-Сталь полностью переориентировалась на выпуск трансформаторной стали как наиболее востребованной рынком.

В настоящее время компания выпускает сталь толщиной 0,23 - 0,50 мм, шириной до 1000 мм с электроизоляционным покрытием. Продукция ВИЗ-Стали поставляется в 36 стран, где применяется для производства сложного энергооборудования: магнитопроводов силовых и распределительных трансформаторов, высоковольтной и низковольтной аппаратуры, двигателей и др. ВИЗ-Сталь также производит специальные марки анизотропной стали толщиной 0,5 мм с покрытием для штамповки, которая применяется в производстве генерирующих машин.

За последние пять лет выпуск металла с высокими качественными характеристиками, в том числе с низким уровнем магнитных потерь, вырос с 44 до 60%. Объем производства тонкого проката в толщинах 0,23-0,27 мм увеличился с 41 до 61%. Продуктовая линейка высокоэффективной премиальной продукции была расширена с 5 до 9 наименований.

Видеорепортаж о выпуске юбилейной продукции можно посмотреть по ссылке

ИСТОЧНИК KP.RU

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