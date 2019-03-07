ВИЗ-Сталь поздравила работниц с Международным женским днем

Представители администрации и профсоюзного комитета ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) поздравили с Международным женским днем работниц предприятия. Подарки получили свыше 400 женщин-металлургов.

Праздничную программу продолжат культурно-массовые мероприятия. Работницы предприятий всех поколений побывают на большом концерте творческих коллективов в Центре культуры и искусства «Верх-Исетский». Ветераны ВИЗ-Стали и ВИЗа посетят театр драмы, станут участниками торжественного собрания в Окружном доме офицеров.

- Программы поддержки материнства и детства включают помимо праздничных мероприятий материальную помощь многодетным и неполным семьям, опекунам, которые имеют детей в возрасте до 16 лет. ВИЗ-Сталь организует отдых и лечение по программам «Мать и дитя» на российских курортах, приобретает путевки в летние оздоровительные лагеря и новогодние подарки для детей металлургов. В 2019 году объем социальных расходов завода на поддержку материнства и детства составит около 8 миллионов рублей, – отметила начальник отдела кадров Ольга Щербо.