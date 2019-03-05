Чудо-госпиталю в Нижнем Тагиле, оказавшемуся на грани закрытия, предложили принимать неотложных пациентов

Правительство Свердловской области решило оказать помощь Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле, более известному как «госпиталь Тетюхина». Его открыл в 2014 году миллиардер Владислав Тетюхин, вложив в строительство все свое состояние.

Почти четыре с половиной года частное медицинское учреждение работало без проблем, но неделю назад 300 его сотрудников написали коллективное письмо губернатору Свердловской области. Они пожаловались, что в 2019 году Минздрав понизил им почти на 25% плановое задание на операции по ОМС. Иными словами, госпиталь может принять меньше пациентов, лечащихся бесплатно, чем в прошлом году. Это, якобы, может привести к тому, что Центр закроется всего через три месяца.

В правительстве области в свою очередь отметили, что местными пациентами Центр загружен полностью. А вот вопрос о том, как распределяются пациенты из других регионов, решают уже федеральные власти. Тем не менее, помощь госпиталю они оказать готовы.

За 4,5 года в госпитале провели больше 22 тысяч операций.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Минздравом Свердловской области уже проведено совещание с главными врачами больниц Нижнего Тагила, участие в котором приняли главврач и директор Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, – поясняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. – Основными направлениями, по которым сегодня работает центр, являются травматология и ортопедия, урология и гинекология. Наряду с их развитием, обсуждалось участие госпиталя в решении других актуальных задач медицинской помощи для жителей – проведении компьютерной диагностики для пациентов из всего Горнозаводского округа, приемов кардиолога, исследования плотности костной ткани и литотрипсии – метода разрушения камней во внутренних органах – для пациентов из области.

В госпиталь Тетюхина часто обращаются за операцией пациенты, которым нужно заменить тазобедренный сустав.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, сотрудникам Центра предложили оказывать неотложную помощь жителям Среднего Урала, создать детскую больницу и центр спортивной медицины.

– Госпиталь также имеет перспективы в части развития амбулаторной хирургии, дневного стационара, поликлинических приемов, – добавили в Департаменте информационной политики Свердловской области. – Госзадание на многие виды медицинской помощи может быть выдано в кратчайшие сроки.

Также региональное правительство предложило помочь в презентации Центра в других регионах, чтобы их пациенты приезжали лечиться на Урал.

Сам Владислав Тетюхин рассказал, что положительно отнесся к предложению регионального Минздрава расширить специализацию госпиталя, однако добавил, что главную проблему это не решит.

– Можно будет заниматься больше тем, что раньше не давали возможности делать в больших объемах, – отметил Владислав Тетюхин. – Это полезно для пациентов и горожан, но для решения сложившейся ситуации надо убрать занижение в 25%. В принципе нужно вообще нагрузку на госпиталь по эндопротезированию увеличить. Потребность у Свердловской области в этом есть.

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