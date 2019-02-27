2019-02-27T17:42:46+03:00
Общество

Медики тагильского чудо-госпиталя, построенного миллиардером, написали открытое письмо с жалобой на Минздрав

Они опасаются, что без вмешательства губернатора Центр может закрыться уже через три месяца
Данил СВЕЧКОВ
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За 4,5 года в Центре было сделано более 22 тысяч операций.За 4,5 года в Центре было сделано более 22 тысяч операций.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сотрудники Уральского клинического лечебно-реабилитационно центра, что в Нижнем Тагиле? написали открытое письмо губернатору Свердловской области. В нем они рассказали о серьезных проблемах, с которыми столкнулось уникальное медицинское учреждение, открытое на Урале бывшим совладельцем ВСМПО-Ависма Владиславом Тетюхиным, вложившим в создание Центра все свое состояние. В частности, в письме сообщается:

«Министерство здравоохранения Свердловской области из года в год все глубже и глубже погружало Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в кризисное состояние, делая все для невозможности защищать жизнь и здоровье жителей региона»

Открытое письмо сотрудников Центра.

Открытое письмо сотрудников Центра.

Так, по данным сотрудников Центра, в 2019 году Минздрав понизил почти на 25% плановое задание по операциям по полисам обязательного медицинского страхования.

«У Центра отсутствует задание по государственному контракту на 2019 год. Дискриминационная деятельность Минздрава Свердловской области по отношению к Центру приведет к прекращению его деятельности через 3 месяца», - сообщается в открытом письме.

В конце письма сотрудники просят главу региона вмешаться в эту ситуацию. Они также отмечают, что за 4,5 года сделали более 22 тысяч операций и почти полностью справились с очередями на эндопротезирование.

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- Ни в коем случае! Ты умрешь от ужаса, если увидишь мой дом!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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