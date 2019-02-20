Будут ходить каждые 15 минут: власти Екатеринбурга возродят маршрут № 024

После скандала с отменой маршрутки № 024, которая связывала жителей Вторчермета и Сортировки, властям Екатеринбурга пришлось пересмотреть свое решение. Сегодня стало известно, что время на поиски перевозчика тратить не будут, а полностью передадут муниципальным автобусам № 57 и № 57а.

О таком решении мэра Александра Высокинского рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков. Автобусы будут ходить с интервалом в 15 минут, начиная с 5:30 утра.

- Маршруты №57 и №57а будут полностью дублировать маршрут №024. Более того, если 024-й шел от «2-й Новосибирской» до «Хладокомбината», то теперь маршруты продлят до ДГБ №9, - пояснил Жуков. - Разница между № 57 и № 57а в том, что у одного начало пути с «2-я Новосибирская «, а у второго – «Елизавет». Конечная точка будет одинаковая – 9-я больница.

Также депутат добавил, что маршруты следования автобусов изменятся после окончания реконстраукции Макаровского моста: № 57 пойдет по улице Бориса Ельцина, а № 57а по Свердлова – Карла Либкнехта.

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