Жители Вторчермета собираются выйти на митинг из-за отмены автобусных маршрутов

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:10:46+03:00

Люди не могут добраться до больницы

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В Екатеринбурге жители Вторчермета негодуют против отмены автобусного маршрута № 24. Ранее транспорт данного маршрута следовал с микрорайона Сортировка через Верх-Исетский район и центр до вторчерметовских улиц Селькоровская и 2-я Новосибирская. Теперь горожане спешно объединяются, в связи отсутствием транспорта, следующего до местной больницы.

- Моя мама пенсионер и инвалид 3 группы. Проживаем по адресу улице Умельцев, 11. Состоит на учете в поликлинике №4 по адресу ул. Селькоровская, 62. Постоянно пользовалась маршрутом № 024, так как от нас до больницы больше никакого транспорта не идет. Как на данный момент пенсионерам и инвалидам добираться до поликлиники №4 от ул. Умельцев? - возмущается екатеринбурженка Римма Габитова.

Некоторые горожане и вовсе собрались устроить митинг для возвращения необходимого автобусного маршрута.

- Нужно устроить митинг. Людей жалко! У меня двое детей и этот автобус был единственным, на котором я могла добраться до центра города без пересадок. А если представить дедушек, бабушек, людей с ограниченными способностями? Вообще жуть. Идите пешком, называется! - не скрывает недовольства Елена Беседина в беседе с «КП».

Напомним, что мэрия Екатеринбурга ликвидировала автобусные маршруты 04 и 024 накануне Нового года. Сами чиновники объяснили инициативу отсутствием денег на содержание, так называемых, дублирующих маршрутов.