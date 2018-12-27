В Екатеринбурге отменят еще два автобусных маршрута

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-27T14:52:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В уральской столице медленно, но верно движется транспортная реформа. По плану, к 1 июля в городе должна начать работать новая транспортная сеть, одна из задач которой - убрать дублирующие маршруты. Что постепенно и происходит в Екатеринбурге уже два года и продолжится и дальше.

С 1 января в городе исчезнут еще два маршрута - 04 и 024. Об этом рассказали в комитете по транспорту. Рейсы оказались слишком дорогими, а главное - очень длинными. Новая транспортная сеть должна иметь укороченные маршруты и несколько пересадочных узлов - самый большой расположится в центре. Все это должно сократить время поездок.

- Проведен анализ пассажиропотока на этих маршрутах. 04-й маршрут на 99 % дублирует 25-й, мы понимаем, что на обоих ездят пассажиры, поэтому на 25-м маршруте увеличат количество подвижных единиц, плановый интервал составит 7 - 9 минут. Что касается 024-го, он по всей протяженности дублирует на 30 - 35 % 6 маршрутов, в том числе трамвайных и автобусных, поэтому пассажиры без транспорта не останутся, - рассказал начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения комитета по транспорту Николай Вахлов.

Между тем горожане оптимизма властей не разделяют, сетуя на постоянное желание сорвать куш на людских неудобствах.

- С отменой 04-го в 25-х будет тесновато. С учетом того, что в новых автобусах посадочных мест мало, а ехать стоя от Каменных Палаток до ВИЗа или обратно как-то не очень комфортно да еще за 28 рублей. Интервал 25-х уже сейчас около 20 - 30 минут - 04-й очень выручает. В такие морозы без 04-го «весело» будет, если на 25-й маршрут машин не добавят. Только где они возьмут эти автобусы? Их нет у города, - возмущается екатеринбуржец Роман.

- Если бы транспорт ходил как часы, посадочный тариф на ура прошел. Но как ходит ОТ - вся картина выглядит печально, - считает жительница города Елена.

- В три раза больше за автобус придется платить? И не поспишь час, пока без пересадок едешь, - говорит Алексей. - Придется на машине ездить.