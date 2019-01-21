«Это ущемление прав граждан»: депутат Гордумы Екатеринбурга просит мэра вернуть 024 маршрут

СЕГОДНЯ 14:19 2019-01-21T14:41:57+03:00

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Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин отправил мэру письмо с просьбой вернуть 024 маршрут. Документ на имя Александра Высокинского был составлен после того, как приемную Сергина буквально оккупировали горожане.

Маршрут отменили с 1 января, что тут же вызвало бурю недовольства среди пассажиров. Рейс 024 соединял Вторчермет, юг Центра, Заречный и Сортировку, что позволяло проехать буквально полгорода без пересадок.

- Маршрут имел важное социальное значение. Только в Чкаловском районе на пути следования находились энергетический техникум, общежитие экономического университета, детские сады, музыкальная школа и поликлиники. Он является основным для поездок в детскую больницу № 9. Пострадало и удобство трудовой миграции. У людей пропала возможность с двух автобусных и железнодорожного вокзала добираться до окраин города, - говорится в письме, опубликованным в Facebook депутата.

Большим преимуществом ликвидированного маршрута был интервал всего в 5 - 7 минут. Альтернативный транспорт не только приходится ждать дольше, но тратить из-за пересадок на поездки в 2 - 3 раза больше. Рейсы дублируют 024 только на 30 процентов пути.