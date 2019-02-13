Екатеринбург в ожидании второй волны кори: как от нее защититься

С 8 февраля врачей, учителей, школьников и студентов не пускают в школы, университеты и больницы, если у них нет прививки от кори. В Екатеринбурге отменены массовые мероприятия. А медикам вместе с полицией приходится делать поквартирный обход и уговаривать людей ставить прививки. По состоянию на 13 февраля в Екатеринбурге корь диагностирована у 27 уральцев.

По данным специалистов, городу грозит вторая волна вспышки кори, если не провести массовую вакцинацию на крупных заводах и предприятиях.

ЧТО ТАКОЕ КОРЬ И ЧЕМ ОНА ОПАСНА

«Корь - крайне заразное инфекционное заболевание с острыми симптомами. Передается воздушно-капельным путем практически моментально», - пишут медицинские справочники.

А врачи Екатеринбурга между тем бьют тревогу - 28 случаев заражения корью, включая самый первый, когда инфекцию подхватил ребенок, прилетевший из Таиланда. Почти все заболевшие проживают в микрорайоне Академический, однако есть единичные случаи в Октябрьском и Чкаловском районах. Инфекцию подхватили непривитые жители Екатеринбурга.

- Корь идет по всему городу, но люди продолжают отказываться от прививок, - негодует и.о. начальника Центрального Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Елена Киямова. - Непривитый человек может заразиться от больного, у которого характерная сыпь появляется только через два дня.

Чтобы избежать второй волны заболевания - нужно провести массовую вакцинациюФото: Алексей БУЛАТОВ

- Корь опасна осложнением, - объясняет врач-эпидемиолог Свердловского Роспотребнадзора Владимир Зыков. - Из-за этого все так боятся быстрого распространения вируса. Корь блокирует иммунитет организма, поэтому часто вирусу сопутствуют бактериальные инфекции, пневмония. Самое страшное - воспаление оболочки мозга, поражение центральной нервной системы, а как следствие пожизненные параличи. Или та же сыпь на теле, которая склонна склеиваться (образовывать большие участки поражения), она ведь может дать осложнение на слизистую, а это проблемы со зрением, с гортанью - когда даже вздохнуть тяжело.

НЕ БОЛЕЛИ ПОЧТИ 60 ЛЕТ, ЭТО И СГУБИЛО

По данным санитарных врачей области, корью в Свердловской области так массово не болели почти 60 лет.

- В 60-е годы прошлого века прививки от кори еще не были так распространены. Тогда количество заболевших достигало аж 80 тысяч человек, - рассказывают в Свердловском Роспотребнадзоре. - Когда же стали вакцинировать население, заболеваемость сократилась в тысячи раз!

Санитарные врачи уверены, корь не могла появиться ниоткуда. Чаще всего в область болезнь «привозят». Правда, инкубационный период вируса длится от 7 до 14 дней, и пациенту зачастую сложно вспомнить, с какими людьми он контактировал в этот период.

- В прошлом году были лишь пять случаев кори в городе, все они были завозные, как и в этом году. В последние годы корь приходит к нам с Украины, Киргизии и Таиланда, - говорит главный внештатный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

Именно поэтому одна из самых потенциально опасных точек города - это рынок на «Таганском ряду». Если корь попадет туда, Екатеринбург накроет настоящая эпидемия. В связи с этим в выходные на рынке устроили массовую вакцинацию для мигрантов. С самого утра среди торговых палаток ходили медики с листовками, приглашая работников в прививочный кабинет.

- Торговцы с трудом говорят по-русски. Одни идут потому, что администрация по громкой связи объявила, что желающие могут привиться от кори, - рассказывают медики. - Другие не знают, что такое корь, им объясняем на месте. Процедура у нас простая - записываем имя и фамилию иностранца, узнаем, нет ли аллергии на куриный белок, когда болели ОРЗ... Если все нормально, то прививаем.

Корь легко перепутать с простудой Отличительная черта болезни - белые пятна на внутренней стороне щек и сыпФото: Алексей БУЛАТОВ

Среди тех, кто пришел на прививку, много выходцев из Китая, Вьетнама и Средней Азии.

- Мне болеть нельзя, торговля пропадет! - говорит один из гостей города, с готовностью оголяя плечо перед иглой.

- А сколько стоит прививка? - тут же заглядывает в кабинет другой торговец.

Всего медики взяли с собой 450 порций вакцины.

- За час работы привилось около 50 человек, - сетуют медики. - В будний день, может, и больше бы людей пришло. А ведь если на рынок попадет корь, то его весь могут закрыть на карантин.

ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО - ПРИВИВКА

Лучшее средство защиты от кори - прививка, сделанная заранее. Прививки ставят два раза детям в возрасте от года до 6 лет, два раза взрослым в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Людям, которые часто контактируют с незнакомыми людьми, стоит поставить еще две прививки в возрасте от 36 до 55 лет включительно. Кроме того, если поставить прививку от кори в течение 72 часов после контакта с заболевшим человеком, то она поможет.

- Прививка от кори дает иммунитет на 12 - 15 лет, и его надо постоянно поддерживать, - уточняет эпидемиолог Владимир Зыков. - Если вы не уверены, прививали ли вас один раз или два, а может быть, и совсем не ставили вакцину, то можно спокойно сдать кровь и увидеть результат. Сделать это можно в отделении Роспотребнадзора на улице Братьев Быковых, 16, и в переулке Отдельном, 3.

В условиях активного распространения инфекции жителей Екатеринбурга бесплатно прививают от кори. Вакцинация проходит по субботам в прививочных кабинетах детских и взрослых поликлиник с 9:00 до 15:00 каждую субботу. Обратиться за помощью могут не только екатеринбуржцы, но и иностранцы. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и прививочный сертификат.

А вот специфического лечения против кори не существует. Поэтому лечение в больницах проходит симптоматически: медики сбивают температуру, лечат кашель, сыпь и т.д. Главное, не затягивать. Корь легко перепутать с простудой или гриппом. Если у вас поднялась высокая температура, появился сухой кашель, насморк и покраснение глаз, то лучше сразу же обратиться за помощью к врачам. Отличительная черта кори - белые пятна на внутренней стороне щек на второй день болезни, а затем и сыпь по всему телу, начиная с лица и шеи.