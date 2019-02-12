В Екатеринбурге продлили карантин для школьников, не привитых от кори

12 Февр. 15:43 2019-02-12T15:47:11+03:00

Детям, у которых нет прививки против гриппа, разрешили вернуться за парты

Изменить размер текста: A A

В школах Екатеринбурга снят карантин по ОРВИ и гриппу. Мэр Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому даже непривитые против гриппа ученики могут вернуться за парты.

- В связи со стабилизацией ситуации по распространению гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Екатеринбурге постановляю отменить постановление от 29 января о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, - говорится в документе.

А вот по кори карантин продлен на неопределнный срок. Дети, не имеющие прививки против этой инфекции, по-прежнему будут вынуждены обучаться дистанционно.

ИСТОЧНИК KP.RU