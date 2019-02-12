В Екатеринбурге продлили карантин для школьников, не привитых от кори
В школах Екатеринбурга снят карантин по ОРВИ и гриппу. Мэр Александр Высокинский подписал постановление, согласно которому даже непривитые против гриппа ученики могут вернуться за парты.
- В связи со стабилизацией ситуации по распространению гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Екатеринбурге постановляю отменить постановление от 29 января о проведении санитарно-противоэпидемических мероприятий по предотвращению эпидемического распространения гриппа и ОРВИ, - говорится в документе.
А вот по кори карантин продлен на неопределнный срок. Дети, не имеющие прививки против этой инфекции, по-прежнему будут вынуждены обучаться дистанционно.
ИСТОЧНИК KP.RU