2019-01-31T13:06:45+03:00
Общество

В уральском селе закрыли единственный ФОК, а новый не могут построить уже два года

Жители села Позариха возмущены бездействием районных властей
Олег Галимов
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Новый комплекс если и построят, то лишь к 2020 году. Фото: Павел КирьяновНовый комплекс если и построят, то лишь к 2020 году. Фото: Павел Кирьянов
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Вот уже два года жители села Позариха под Каменском-Уральским бьют тревогу. Единственный в округе физкультурно-оздоровительный комплекс закрыли после очередной проверки от областного министерства спорта. Сотни взрослых и детей остались без возможности заниматься спортом.

- Здание представляет из себя ангар, который построили еще в начале 90-ых, - рассказали «КП-Екатеринбург» в сельской администрации. – Одну из опор признали аварийной, поэтому ФОК пришлось закрыть.

Безусловно, для села, население которого две с лишним тысячи человек, иметь собственный ФОК – это большая роскошь. На тренировки по футболу, баскетболу, тхэквандо и спортивной гимнастике туда съезжались школьники из соседних деревень, но теперь им остается довольствоваться лишь занятиями физкультурой в школах.

- Если ангар аварийный, то почему его не сносят?! – задается вопросом тренер по настольному теннису Павел Кирьянов. – Земля, на которой он стоит никому не нужна. Новый ФОК будет уже в другом месте. За эти два года из него вынесли все ценное: инвентарь, оборудование, даже батареи! Мы настаивали, чтобы его отремонтировали, но нет же – сказали, что надо строить новый.

Местные власти объявили конкурс на разработку плана строительства нового комплекса лишь в конце 2017-го, то есть по самым наилучшим прогнозам, его построят в 2020 году. В заявке на проект нового ФОКа указано, что объект будет двухэтажный. Там должен быть спортивный зал для занятий баскетболом и мини-футболом, кроме того, залы для тренажеров и занятий аэробикой. А еще раздевалки, гардероб, душевые, помещение для хранения спортивного инвентаря, медицинский кабинет, тренерская. Кроме того будут предусмотрены и трибуны на 160 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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