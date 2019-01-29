Подростков, забивших до смерти инвалида в Березовском, будут судить по статье «Убийство»

К своему завершению подходит расследование гибели 20-летнего жителя Березовского Дмитрия Рудакова, который 9 августа стал жертвой пятерых подростков. В тот злополучный день малолетние подонки заманили ничего неподозревающего парня к гаражам и жестоко избили его, а затем принялись прыгать у него на голове.

Диме Рудакову было всего 20 лет. Фото: соцсети

- Заставили раздеться, снять нательный крестик, а потом жестоко били ногами и стулом, снимая все на камеру. Тело превратилось в кусок мяса, - рассказывает знакомый Дмитрия Илья.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/665555" frameborder="0"></iframe> Кадры с места убийства Димы Рудакова, суд над подозреваемыми и эксклюзивное интервью их близких друзей..Ужасающая история произошла в Свердловской области. В небольшом городе Березовский школьники с особой жестокостью убили 20-летнего Диму Рудакова. Вечером 9 августа, возвращаясь из магазина, парень встретил компанию ребят – четверо парней и одну девочку 13-лет. Подростки под предлогом дружбы завели Диму за гаражи и жестоко избили. От полученных травм молодой человек скончался. Позже выяснилось, что Дима страдал врождённым заболеванием и имел инвалидность. «Я знал каждого из этих ребят. Они частенько были пьяные и употребляли наркотики. Один из них уже долгое время был в запое и каждый день искал деньги, чтобы купить очередную дозу, даже воровал. Дима спровоцировать конфликт точно не мог. Он был спокойный и никогда не лез на рожон. Но им (убийцам) лучше сесть в тюрьму, потому что живыми их не оставят. В социальных сетях уже создали «боевую группу», члены которой буквально охотятся за ними, чтобы устроить самосуд» - рассказал в беседе с RUPTLY близкий друг подозреваемых подростков Илья Тюпанский. Накануне суд заключил под стражу четвертого подозреваемого 16-летнего Богдана. Именно он, по мнению друзей, мог стать зачинщиком конфликта и главным «палачом». «Я переписывался с Полиной, девочкой, которая там была и наблюдала за расправой. На вопрос – почему ты не позвала на помощь – она ответила, что испугалась, что Богдан убьет и ее» - поделился с RUPTLY еще один из друзей подозреваемых Андрей Тробановский.

Всех подозреваемых в этой жестокой расправе задержали по «горячим» следам, ими оказались местные школьники 16, 15 и 14 лет, а также их 13-летняя подруга Алина (имена детей изменены – прим.ред.). Изначально троих парней отправили под арест, но позже двое из них сумели добиться снисхождения от суда и им сменили меру пресечения до домашнего ареста.

На фото - 16-летний Вадим, который также участвовал в расправе. По словам друзей, парень пил и часто бил мать. Фото: соцсети

Наибольший вопрос вызывала судьба девочки, ведь она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, и все что ей грозило – это принудительное обучение в школе закрытого типа, располагающейся в Нижнем Тагиле. Так в итоге и произошло, но стоит отметить, что такое решение принял областной суд, а не первая инстанция.

14 декабря Алину отправили в закрытую школу. Фото: соцсети

К слову, именно от Алины ее подруги узнали об убийстве Рудакова, которого подростки приняли за наркомана из-за невнятной речи.

Переписка Алины и ее подруги на следующий день после убийства. Фото: предоставлено подругой девочки

Изначально планировалось, что подростков будут судить по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», но сегодня стало известно, что следователи переквалифицировали уголовное дело, и обвиняемых будут судить по статье «Убийство».

- Так как речь идет о несовершеннолетних, им не может грозить больше чем 10 лет заключения свободы, - рассказал «КП-Екатеринбург» начальник следственного отдела Березовского Алексей Зырянов. - В ближайшие дни материалы направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Лидером группировки оказался 16-летний Богдан, который не так давно переехал с родителями из Ярославля. По словам его друзей, еще в 14 лет он стал отцом, после чего решил сменить место жительства.

Лидер банды Богдан. Фото: соцсети

- Так у него там сын родился. Два года ему уже. Богдану еще 14 было, когда он отцом стал. Родители боялись, что его еще в Ярославле закроют за связь с малолеткой. Поэтому и переехали.

Впрочем, переезд не помог Богдану встать на путь исправления. Он так же злостно прогуливал школу, уходил из дома.

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