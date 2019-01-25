Испытано на себе: как я улучшал зрение при помощи гипноза

Помните, как в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» москвичей восхитил, а потом неприятно потряс сеанс массового гипноза? Когда вместо бумажек внушаемые бедняги долгое время видели настоящие червонцы, а голая сцена представала перед ними шикарным магазином дорогих вещей. Шокированным зрителям внушили и то, что человеку можно не только оторвать голову, но и пришить ее обратно. Нет, я не лечился от безголовости, а проверил на себе силу гипноза.

Природа гипноза до сих пор остается загадкой. То и дело поговаривают, что с помощью него можно излечить различные заболевания. Замучившись ходить в очках, я решил ответить на вопрос: «Можно ли с помощью гипноза наладить зрение?». В течение трех часов уральский гипнотизер повышал мне зрение с «минус» 3 до нуля.

Но даже взгляд опытного журналиста через минуту становится туманнымФото: Алексей БУЛАТОВ

А ТЫ ГИПНАБЕЛЬНЫЙ?

В детстве я много читал, да еще лежа на кровати и в темноте, поэтому к 15 годам зрение у меня сильно упало. Окулист поставил диагноз -3 и выписал очки. Для меня, как для школьника это была трагедия. Кому захочется прослыть «очкариком»? Пытался ходить без очков, но приходилось сильно щуриться. В итоге, смирился. До того момента пока не озадачился силой гипноза. А вдруг, поможет? Да и деньги сэкономлю – все-таки операция по коррекции зрения стоит 20 тысяч рублей.

Отыскав через своих знакомых эксперта по гипнотерапии, я отправился на сеанс. Роман Сивков работает гипнотизером уже четыре года. Сеанс у него стоит 3000 рублей.

– Сперва, мы проверим тебя на гипнабельность (восприимчивость человека к гипнозу - Ред), - сказал Роман, оценивая меня взглядом.

Журналисты работают много, но Павел прилег вовсе не от усталостиФото: Алексей БУЛАТОВ

Усадив меня на мягкий диван в кабине, «доктор» попросил поднять одну руку выше, другую ниже. Я испытал явное разочарование: что за странное лечение? В это же время специалист вытянул свою руку и попросил меня выбрать глазами на его ладони сначала одну точку, а затем другую. Я сделал и ахнул! Две линии на ладонях стали приближаться друг к другу.

- Гипнабельный! - довольно кивнул Роман и мы перешли к настоящему сеансу.

А ПРАВДА ЛИ, ЧТО «ДОШИРАК» ПОДОРОЖАЛ?

Гипноз работает на уровне психики. Поэтому во время внушения человек погружается в свою проблему.

- Зрение ухудшается из-за психологических травм, когда человек не хочет видеть какие-либо неприятные вещи, - монотонно объяснял мой «доктор», как вдруг повелительным тоном воскликнул, – спать!

Раньше мне казалось, что такое происходит лишь для шоу, но нет. Я действительно вошел в транс. Гипнотизер, голос, которого был мягок, но настойчив, сказал мне опускать руку вниз. Полусонный, я попытался шевельнуть рукой в другую сторону. Но не смог. Моя рука перемещалась только по линии, которую указал Роман. Совсем, как трамвай по рельсам.

В какой-то момент до меня дошла мысль: я не могу разлепить и зрачки. Моему телу становилось все легче в обмякшем состоянии. И оно сползло вниз по дивану.

Под гипнозом можно разговориться на самые разные темыФото: Алексей БУЛАТОВ

Сквозь сон я слышал слова гипнотизера: «Ты на берегу моря». И в моих ушах, действительно, шумел тропический бриз и волны, а под ногами будто бы появился самый настоящий песок.

Дальше последовали вопросы о моем детстве. Я хотел схитрить и уйти от ответов, но с ужасом понял, что не контролирую свой язык. В детстве меня сильно испугала соседская собака, крючок от удочки впился в мой палец, у меня была несчастная любовь десятилетней давности, - я рассказывал все... Правда, периодически мой разум выкидывал коленца и между откровениями я неосознанно интересовался: «Правда ли, «Доширак» подорожал?» Когда несуразностей стало еще больше, гипнотизер решил завершить сеанс.

ЗРЕНИЕ УЛУЧШАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИКИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/688283" frameborder="0"></iframe> Журналист "Комсомолки" под гипнозом.Павел Пивоваров попробовал отмолчаться на приеме специалиста, но не смог. Видео: Алексей Булатов

Открыв глаза, я почувствовал, что цвета предметов вокруг стали ярче, да и зрение несколько улучшилось. Но во рту все пересохло.

- Выпей кофе, полегчает, - любезно предложил Роман. – А я тебе пока объясню суть гипноза. У тебя из детства идет ощущение страха и испуга. Ты уже забыл об этом, а твое сознание это помнит. Я попробовал притупить твой негатив, за счет этого цвета для тебя стали ярче. Их притупило твое сознание, потому что у тебя были ситуации, когда ты хотел закрыть глаза и не видеть.

В тот вечер, я смотрел телевизор без очков, похоже, гипноз и правда помог. Но эффект оказался кратковременным. Уже на следующий день все вернулось на круги своя.

Подводя итог, я пришел к выводу, что если мне отпустить свою тревогу и непонятное чувство вины, то глаза начинают видеть лучше. Поэтому нужно больше обращать внимание на позитивные моменты, а в людях стараться вдеть только хорошее.

Опытный практик способен на многоеФото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Ольга Саволокова, психолог:

- Улучшение зрения при помощи гипноза возможно, но только в том случае, если причины его ухудшения – психологические. Наше внутреннее состояние оказывает сильное влияние на наше здоровье. Поэтому в любой болезни важен психологический аспект. Заботится ли человек о своем здоровье? Легко ли адаптируется к проблемам? Каково его социальное окружение - поддерживает оно или же наоборот травмирует?

Мнение о том, что на зрение повлияли психологические проблемы, вызвано самовнушением и подчинением авторитету специалиста. Это так называемый эффект Барнума, когда люди соглашаются со специалистом, если он приводит аргументы. Например, человек уверен, что трактовка «Вы не хотите чего-то видеть в вашей жизни» относится именно к нему. В любом случае, ухудшение зрения - сложный процесс, в котором задействовано множество факторов, и является ли ведущим психологический утверждать сложно.