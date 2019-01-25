Испытано на себе: как я улучшал зрение при помощи гипноза
Помните, как в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» москвичей восхитил, а потом неприятно потряс сеанс массового гипноза? Когда вместо бумажек внушаемые бедняги долгое время видели настоящие червонцы, а голая сцена представала перед ними шикарным магазином дорогих вещей. Шокированным зрителям внушили и то, что человеку можно не только оторвать голову, но и пришить ее обратно. Нет, я не лечился от безголовости, а проверил на себе силу гипноза.
Природа гипноза до сих пор остается загадкой. То и дело поговаривают, что с помощью него можно излечить различные заболевания. Замучившись ходить в очках, я решил ответить на вопрос: «Можно ли с помощью гипноза наладить зрение?». В течение трех часов уральский гипнотизер повышал мне зрение с «минус» 3 до нуля.
Но даже взгляд опытного журналиста через минуту становится туманнымФото: Алексей БУЛАТОВ
А ТЫ ГИПНАБЕЛЬНЫЙ?
В детстве я много читал, да еще лежа на кровати и в темноте, поэтому к 15 годам зрение у меня сильно упало. Окулист поставил диагноз -3 и выписал очки. Для меня, как для школьника это была трагедия. Кому захочется прослыть «очкариком»? Пытался ходить без очков, но приходилось сильно щуриться. В итоге, смирился. До того момента пока не озадачился силой гипноза. А вдруг, поможет? Да и деньги сэкономлю – все-таки операция по коррекции зрения стоит 20 тысяч рублей.
Отыскав через своих знакомых эксперта по гипнотерапии, я отправился на сеанс. Роман Сивков работает гипнотизером уже четыре года. Сеанс у него стоит 3000 рублей.
– Сперва, мы проверим тебя на гипнабельность (восприимчивость человека к гипнозу - Ред), - сказал Роман, оценивая меня взглядом.
Журналисты работают много, но Павел прилег вовсе не от усталостиФото: Алексей БУЛАТОВ
Усадив меня на мягкий диван в кабине, «доктор» попросил поднять одну руку выше, другую ниже. Я испытал явное разочарование: что за странное лечение? В это же время специалист вытянул свою руку и попросил меня выбрать глазами на его ладони сначала одну точку, а затем другую. Я сделал и ахнул! Две линии на ладонях стали приближаться друг к другу.
- Гипнабельный! - довольно кивнул Роман и мы перешли к настоящему сеансу.
А ПРАВДА ЛИ, ЧТО «ДОШИРАК» ПОДОРОЖАЛ?
Гипноз работает на уровне психики. Поэтому во время внушения человек погружается в свою проблему.
- Зрение ухудшается из-за психологических травм, когда человек не хочет видеть какие-либо неприятные вещи, - монотонно объяснял мой «доктор», как вдруг повелительным тоном воскликнул, – спать!
Раньше мне казалось, что такое происходит лишь для шоу, но нет. Я действительно вошел в транс. Гипнотизер, голос, которого был мягок, но настойчив, сказал мне опускать руку вниз. Полусонный, я попытался шевельнуть рукой в другую сторону. Но не смог. Моя рука перемещалась только по линии, которую указал Роман. Совсем, как трамвай по рельсам.
В какой-то момент до меня дошла мысль: я не могу разлепить и зрачки. Моему телу становилось все легче в обмякшем состоянии. И оно сползло вниз по дивану.
Под гипнозом можно разговориться на самые разные темыФото: Алексей БУЛАТОВ
Сквозь сон я слышал слова гипнотизера: «Ты на берегу моря». И в моих ушах, действительно, шумел тропический бриз и волны, а под ногами будто бы появился самый настоящий песок.
Дальше последовали вопросы о моем детстве. Я хотел схитрить и уйти от ответов, но с ужасом понял, что не контролирую свой язык. В детстве меня сильно испугала соседская собака, крючок от удочки впился в мой палец, у меня была несчастная любовь десятилетней давности, - я рассказывал все... Правда, периодически мой разум выкидывал коленца и между откровениями я неосознанно интересовался: «Правда ли, «Доширак» подорожал?» Когда несуразностей стало еще больше, гипнотизер решил завершить сеанс.
ЗРЕНИЕ УЛУЧШАЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИКИ
Журналист "Комсомолки" под гипнозом.Павел Пивоваров попробовал отмолчаться на приеме специалиста, но не смог. Видео: Алексей Булатов
Открыв глаза, я почувствовал, что цвета предметов вокруг стали ярче, да и зрение несколько улучшилось. Но во рту все пересохло.
- Выпей кофе, полегчает, - любезно предложил Роман. – А я тебе пока объясню суть гипноза. У тебя из детства идет ощущение страха и испуга. Ты уже забыл об этом, а твое сознание это помнит. Я попробовал притупить твой негатив, за счет этого цвета для тебя стали ярче. Их притупило твое сознание, потому что у тебя были ситуации, когда ты хотел закрыть глаза и не видеть.
В тот вечер, я смотрел телевизор без очков, похоже, гипноз и правда помог. Но эффект оказался кратковременным. Уже на следующий день все вернулось на круги своя.
Подводя итог, я пришел к выводу, что если мне отпустить свою тревогу и непонятное чувство вины, то глаза начинают видеть лучше. Поэтому нужно больше обращать внимание на позитивные моменты, а в людях стараться вдеть только хорошее.
Опытный практик способен на многоеФото: Алексей БУЛАТОВ
КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Ольга Саволокова, психолог:
- Улучшение зрения при помощи гипноза возможно, но только в том случае, если причины его ухудшения – психологические. Наше внутреннее состояние оказывает сильное влияние на наше здоровье. Поэтому в любой болезни важен психологический аспект. Заботится ли человек о своем здоровье? Легко ли адаптируется к проблемам? Каково его социальное окружение - поддерживает оно или же наоборот травмирует?
Мнение о том, что на зрение повлияли психологические проблемы, вызвано самовнушением и подчинением авторитету специалиста. Это так называемый эффект Барнума, когда люди соглашаются со специалистом, если он приводит аргументы. Например, человек уверен, что трактовка «Вы не хотите чего-то видеть в вашей жизни» относится именно к нему. В любом случае, ухудшение зрения - сложный процесс, в котором задействовано множество факторов, и является ли ведущим психологический утверждать сложно.