Как предупредить утечку бытового газа и избежать взрыва

Начало года в России началось с череды трагических происшествий, связанных с газом. Ранним утром 31 декабря рвануло в Магнитогорске Челябинской области. В один миг без жилья остались больше 100 человек. Под обломками погибли 39. Утром 14 января газ взорвался в жилой девятиэтажке в городе Шахты Ростовской области. На данный момент известно двух погибших.

- Причин, по которым может произойти несчастье, множество: от неосторожного обращения с газом до непрочного соединения плиты и газораспределительного стояка, создающего условия для опасной утечки, - объясняют в Свердловском ГУ МЧС. - Используя газовые плиты, никогда нельзя забывать об опасности, которая может возникнуть при неправильной эксплуатации или неисправности оборудования.

У газовой плиты, как и у любого другого прибора, должна быть в наличии инструкция по эксплуатации. Но при этом никто не отменяет элементарные правила безопасности. Например, еще с советских времен некоторые из нас при помощи газовой плиты обогревают помещение. А это категорически запрещено. Точно так же, как и сушить над плитой одежду или оставлять ее без присмотра, если в квартире есть маленькие дети.

В Екатеринбурге во-многих многоэтажках проведен газФото: Юлия ПЫХАЛОВА

- При пользовании газовым оборудованием обязательно открывать форточку, - рассказывают специалисты АО «Екатеринбурггаз». - Очень важно, чтобы в квартире исправно работала вентиляция. Бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При исправно работающей вентиляции накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу.

Работу по установке, переустановке и техническому обслуживанию газового оборудования следует доверять только профессионалам - самовольный монтаж газовых приборов грозит обернуться ЧП. Техобслуживание проводится один раз в год.

- В ходе техобслуживания специалисты проводят контрольную опрессовку газопровода, то есть проверяют его на герметичность, - объясняют газовики.- Если измерительный прибор показывает падение давления, значит, где-то имеется утечка газа. Чтобы ее обнаружить и устранить, необходимо проверить газовое оборудование в каждой квартире. Именно поэтому так важно предоставлять газовикам доступ во все квартиры.

Для тех, кто категорично уклоняется от регулярной проверки, предусмотрен штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. За повторное правонарушение - от 2 до 5 тысяч.

КАК ОБНАРУЖИТЬ УТЕЧКУ ГАЗА

На глаз. Вдоль газовых труб можно нанести мыльный раствор. В местах утечки появятся пузырьки.

На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.

По запаху. Характерный запах (напоминает кислую капусту или испорченную редьку), который выделяет газ, становится сильнее вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени.

Правила поведения при утечке газаФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

ЕСЛИ ЗАГОРЕЛСЯ ГАЗ В МЕСТЕ УТЕЧКИ

Пока газ горит, нет опасности взрыва. Никогда не задувайте пламя, так как это может привести к катастрофе: газ и воздух образуют взрывчатую смесь, и при наличии источника воспламенения (перегретый металл, горящие угольки, искры) взрыв неизбежен. Следите за тем, чтобы не загорелись расположенные поблизости от огня предметы. Постарайтесь прекратить подачу газа, если это возможно. Обязательно вызовите пожарных по телефону - 101.

УТЕЧКА ИЗ БАЛЛОНА СО СЖАТЫМ ГАЗОМ

Как правило, утечка возникает в месте соединения баллона с гибким шлангом. При таком повреждении можно временно это место накрыть мокрой тряпкой. Если сможете, вынесите баллон на улицу. Если вам это не под силу, хорошо выветрите помещение. Если, на баллоне появился огонь - не задувайте пламя, так как это может привести к взрыву. Попытайтесь закрыть кран, обернув руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран деформировался в результате нагрева), то немедленно вызовите пожарных. Никогда не переставляйте горящий баллон со сжатым газом, пока он не охладится: от малейшего толчка он может взорваться.