Что подорожает в Свердловской области в 2019 году

С 1 января по всей стране повысили налог на добавочную стоимость. Был НДС 18%, а стал 20%. Из-за этого в России подорожало буквально все.

– НДС это косвенный налог с товаропроизводящей цепочки, который практически полностью идет в федеральный бюджет, – объясняет независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. – Повышение налога означает, что во всей товаропроизводящей цепочке возникают дополнительные расходы. Это принесет федеральному бюджету примерно 620 миллиардов рублей в год.

Как отмечают эксперты, повышение НДС автоматически приведет к подорожанию товаров и услуг примерно на 2%. Впрочем, на цены в этом году влиять будет не только он, поэтому говорить о том, что и хлеб, и коммуналка вырастут одинаково на 2% нельзя. На разные товары влияют разные факторы.

Молоко подорожает, как и многие другие продукты.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ХЛЕБ МОЖЕТ ПОДОРОЖАТЬ НА 10%

Если говорить о еде, то в 2019 году подорожают молочные продукты и сыры.

– Безусловно, в 2019 году мы прогнозируем рост цен, – объясняет Илья Бондарев, генеральный директор «УГМК-Агро». – Это связано с рядом объективных факторов. За последние полгода себестоимость молока-сырья выросла на 15%, а упаковки – на 12 %. Растут тарифы на электроэнергию и доставку продукции. Мы вынуждены реагировать на эти изменения, чтобы сохранять экономическую эффективность.

Иная ситуация складывается на рынке овощей. Тут на цену будет влиять не только очевидный рост себестоимости, но и такие дополнительные факторы, как то лето сейчас, или зима.

Цена на овощи растет и падает в зависимости от сезона, так что с ними особых сюрпризов ждать не приходится.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Товар имеет сезонность – летом цена снижается, а зимой, при дефиците овощей, растет, – добавляет Илья Бондарев. – Кроме того, продукция является биржевой. Многое зависит от того, сколько овощей ввозится из других областей и ближнего зарубежья. Будет уменьшаться зависимость стоимости овощей от курсовой разницы. Часть привозной продукции сокращается в связи с реализацией в России программ по импортозамещению и активным развитием тепличного овощеводства. Конкуренция сдвигается на внутренний рынок, мы будем бороться за качество и оптимизировать издержки, чтобы дать достойную цену. От этого покупатель только выигрывает.

Если же говорить о другом важном продукте – хлебе, и всем, что с ним связано – то по идее рост НДС не должен на него повлиять. Хлеб, как и многие другие продукты, облагается по ставке 10% и эта цифра не изменится из-за того, что НДС повысился на 2%. Однако рост налога на добавочную стоимость повлияет на стоимость производства хлеба, что отразится и на цене итогового продукта.

На стоимость хлеба рост НДС не должен повлиять, однако он повлияет на стоимость его производства.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Рост НДС сильно повлияет на сырье и материалы, в том числе горюче-смазочные, которые используются в цепочке производства хлеба, – объясняет ведущий специалист Режевского хлебокомбината Алексей Потапенко. – Надо учитывать, что цены на хлеб все равно бы изменились, потому что они года два не поднимались. Если мука подорожала на 4-5 рублей, а в одной полукилограммовой булке хлеба примерно 350 граммов муки, то стоимость хлеба должна подняться примерно на 1 рубль 40 копеек. Прибавьте сюда стоимость газа, электроэнергии, которые подорожали за последние два года. Да одни только горюче-смазочные материалы подросли в цене за это время на 30%. Поэтому в ближайшее время стоимость хлеба может увеличиться на 10%. Но, полагаю, что весной будет еще одно повышение, ведь не все производители осознали, что комплектующие поднялись в цене.

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ НА 3,5%

Выросла и стоимость проезда на поездах в Свердловской области. Так, с 1 января постановлением Региональной энергетической комиссии были установлены новые тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом. Теперь за поездку на расстояние до 5 километров придется заплатить 30 рублей, за 16-25 километров – 60 рублей, за 36-55 километров – 91 рубль, за 76-95 километров – 122 рубля, а за расстояние от 181 километра уже 198 рублей.

За то, чтобы проехать на поезде по Свердловской области пять километров придется заплатить 30 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Рост тарифа в среднем составил 3,5%, – объясняют в Свердловской пригородной компании.

Подорожает и стоимость проезда «Ласточкой». Например, за путешествие из Екатеринбурга в Нижний Тагил теперь придется заплатить 280 рублей, а не 270, как в прошлом году. Маршрут «Екатеринбург - Кузино» отныне стоит 155 рублей, а не 150. Доехать до Каменска-Уральского теперь можно за 235 рублей. Раньше можно было за 226. Как объясняют в самой Пригородной компании, рост НДС тут ни при чем.

– Индексация тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении проводится ежегодно РЭК Свердловской области с учетом инфляционных процессов, – рассказывают в Свердловской пригородной компании. – Последний раз тарифы индексировались 1 января 2018 года.

Подорожает и стоимость проезда «Ласточкой».Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме того, в этом году нас может ожидать рост цен на проезд в метро Екатеринбурга. Сейчас прокатиться под землей можно за 28 рублей. Но власти города хотят увеличить эту сумму до 32 рублей. Дополнительные четыре рубля, которые в мэрии называют «инвестиционной надбавкой» нужны для того, чтобы обновить старые вагоны, выпущенные 30 лет назад. Иначе со следующего года использовать их уже будет нельзя.

– Инвестиционная надбавка – это тарифная надбавка, которая целевым образом идет на обновление парка, – говорит Александр Высокинский, мэр Екатеринбурга. – Ее невозможно потратить на текущие затраты. Мы сейчас находимся в переговорах с областным минтрансом. Будем садиться и считать с депутатами.

Подобное повышение стоимости проезда через «инвестиционную надбавку» может случиться в ближайшее время и в трамваях, и в автобусах.

– Тот же принцип должен ждать ТТУ и МОАП, – добавляет Александр Высокинский. – Напомню, что по ТТУ задача на следующий год – купить порядка 60 трамваев.

«КОММУНАЛКА» ВЫРАСТЕТ ДВА РАЗА ЗА ГОД

С этого года примерно в пять раз увеличилась сумма за сбор, вывоз и утилизацию отходов, то есть мусора. Так, благодаря «Мусорной реформе» собственникам жилья в многоквартирных домах придется платить 148 рублей 60 копеек в месяц за свой мусор. Владельцам частных жилых домов - 182 рубля 10 копеек. Брать плату будут за каждого проживаемого на «квадратах» человека.

Но это не единственный рост расходов за жилье, который ожидает уральцев. В этом году в стране два раза вырастут коммунальные тарифы. С 1 января они уже увеличились в Свердловской области на 1,7%. Второе увеличение произойдет 1 июля. Тогда они поднимутся еще на 2%.