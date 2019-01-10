Как и сколько уральцы будут платить за вывоз мусора

С момента старта «мусорной реформы» прошло почти две недели. С 1 января за сбор, вывоз и утилизацию мусора в Свердловской области отвечают три региональных оператора: «Спецавтобаза», «Рифей» и «Экосервис». Но главное изменение - это подорожание «мусорных» услуг, которые теперь перешли из разряда жилищных в «коммунальные». В связи с этим у свердловчан с каждым днем возникает все больше вопросов. «Комсомолка» отвечает на некоторые из них.

Во многих дворах Екатеринбурга появились новые контейнерыФото: Алексей БУЛАТОВ

КТО И СКОЛЬКО БУДЕТ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА?

Тарифы для жителей Свердловской области будут различаться в зависимости от типа жилья и места проживания. Больше всех придется раскошелиться жителям Екатеринбурга. Так, собственники жилья в многоквартирных домах будут платить 148 рублей 60 копеек в месяц. Владельцы частных жилых домов - 182 рубля 10 копеек. Брать плату будут за каждого проживаемого на «квадратах» человека.

- Все льготы для тех, кому они полагаются по закону, будут сохранены, - успокаивает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

То есть льготы, которыми уральцы пользуются для оплаты услуг ЖКХ, распространяются и на «мусорные услуги». Это касается ветеранов труда, тружеников тыла, многодетных семей, инвалидов и семей, которые воспитывают деток-инвалидов. Они, как и раньше, могут получить скидку от 30 до 50 %.

На помощь уральской столице закупили 10 новых мусоровозовФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧЕМУ В ДРУГИХ РЕГИОНАХ ПЛАТЯТ МЕНЬШЕ?

Для сравнения, в соседнем Челябинске за вывоз мусора жители многоквартирников будут платить 52,18 рубля с человека, а частных домов - 67,59 рубля. Чиновники объясняют это тем, что плата рассчитана из суммы затрат на вывоз, обработку и захоронение отходов. Свердловская область - большая по территории. Значит, и платить уральцы будут больше. Однако есть еще несколько факторов, влияющих на величину тарифа.

- Регионы отличаются друг от друга не только количеством населения и установленными нормативами накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), но и в первую очередь сложившейся и планируемой системой обращения с отходами, - уточняют авторы реформы. - Следовательно, затраты на организацию потоков отходов и их захоронение также отличаются. Регионы, утвердившие экономически обоснованные тарифы региональных операторов, окажутся в более выгодном положении, поскольку на создание новой системы необходимы средства.

По старой схеме мусор не всегда вывозили оперативноФото: Алексей БУЛАТОВ

При этом ранее в Заксобрании Свердловской области уже заявляли о возможности пересмотра тарифов.

- Должно пройти четыре сезона - зима, весна, лето и осень, чтобы понять объемы вывозимых отходов и затраты, - говорит заместитель министра Егор Свалов. - То есть о пересмотре тарифов можно будет говорить не раньше 2020 года.

СКОЛЬКО БУДУТ ПЛАТИТЬ ДАЧНИКИ?

Владельцы дачных участков тоже обяжут платить. Цены по области разные: в месяц с человека будут брать от 69 рублей 78 копеек до 160 рублей 48 копеек. По правилам из-за временного отсутствия собственника плату могут пересчитать. Эта мера предусмотрена для дачников.

- При наличии в садовом товариществе собственной контейнерной площадки учет твердых коммунальных отходов может осуществляться не по нормативу накопления, а по количеству контейнеров, - объясняют в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ. - Данное условие должно быть отражено в договоре с региональным оператором, заключаемом садовым товариществом.

После Нового года из Екатеринбурга вывезли намного больше отходов, чем в обычные дниФото: Олег РУКАВИЦЫН

НА ЧТО БУДУТ ТРАТИТЬ СОБРАННЫЕ СРЕДСТВА?

Говоря простым языком, деньги пойдут на борьбу с мусором. Не секрет, что сегодня возле каждого населенного пункта, даже самого небольшого, есть свалка. Чаще всего она незаконная. Сейчас началась борьба с любыми нелегальными отходами - если платят все, значит, каждый может выбрасывать мусор законно.

- В рамках реформы исключена возможность размещения отходов на несанкционированных свалках. Таких в Свердловской области больше двухсот. На сегодняшний день оставлены только 37 полигонов, которые включили в государственный реестр, - рассказывают в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ. - Собранные от населения средства в первую очередь планируется направить на приобретение большегрузной техники для транспортирования отходов.

Также, по словам специалистов, на собранные деньги региональные операторы будут закупать контейнеры для площадок, где их не хватает. Плюс ко всему, в этом году начнут приобретать оборудование для сортировки отходов.

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ, ЕСЛИ НЕТ КОНТЕЙНЕРОВ?

Платить все равно придется, а контейнерные площадки появятся.

- Пока до отдаленных населенных пунктов еще не добрались, но это будет сделано в ходе реформы. Каждый житель сельской местности получит возможность выбрасывать отходы цивилизованно, - говорит заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

В его ведомстве утверждают, что в населенных пунктах, где не было цивилизованного сбора отходов, планируется создание контейнерных площадок или сбор отходов по графику в определенные дни. Свалки, организованные на окраинах сел, включаются в перечень свалок для последующей ликвидации органом местного самоуправления или региональным оператором.

Мусорные завалы - место обитания бездомных псовФото: Олег РУКАВИЦЫН

ПОЯВЯТСЯ ЛИ НА УРАЛЕ ЗАВОДЫ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ МУСОРА?

Предприятия по переработке отходов в ближайшие годы появятся в Нижнем Тагиле и Красноуфимске. Также часть инвестиций направят на переработку отходов в Краснотурьинск и Первоуральск. Также областные чиновники обсуждают планы по переработке мусора в других населенных пунктах.

- Объекты, построенные в рамках концессионных соглашений, будут находиться в муниципальной собственности, - заверяют в Министерстве энергетики и ЖКХ, - в рамках инвестиционных программ - в собственности оператора, осуществляющего эксплуатацию объекта.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Директор управляющей компании «Территория» в Екатеринбурге Дмитрий СЕНЬ:

- Многие люди готовы платить за конкретный результат, а не за пространные обещания. Поэтому нужен взаимный мониторинг: мы прозрачно платим, а они отчитываются о проделанной работе. Очевидно, что эта реформа - эксперимент. Такой услуги никогда раньше не было, и никто точно не знает, сколько нужно платить. Тем, кто платит, важно знать, из чего конкретно складывается тариф. Пока же люди видят реформу только в повышении тарифов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/685642" frameborder="0"></iframe> Горожанам рассказали о старте мусорной реформы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

ВАЖНО

Горячая линия по вывозу мусора

Для жителей населенных пунктов, находящихся в зоне ответственности ЕМУП «Спецавтобаза»: 8-800-775-00-96.

Для жителей Северной зоны с центром в Нижнем Тагиле (ООО «Рифей»): 8-800-234-0-243.

Для жителей Западной зоны с центром в Первоуральске (ООО «ТБО «Экосервис»): 8-800-100-89-54.