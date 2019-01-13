2019-01-13T17:52:40+03:00
Общество

Противникам храма у Драмтеатра в Екатеринбурге не дают отметить Старый новый год в сквере

Активисты «топят» против вырубки деревьев, но говорят, что ни к чему не призывают
Алексей БУЛАТОВЛев Истомин
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На праздник общественников приехала полицияНа праздник общественников приехала полицияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается борьба за сохранение сквера у Театра Драмы, где хотят возвести храм Святой Екатерины. На сей раз полиция городская полиция обратила внимание на группу противников религиозного сооружения, которые собрались в сквере, чтобы отметить Новый год.

Никого на мероприятии задерживать не стали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никого на мероприятии задерживать не сталиФото: Алексей БУЛАТОВ

Частная вечеринка с участием полиции

Сами общественники утверждают, что никакого массового мероприятия они не проводят и их действия не носят политического характера.

- Я планировал отпраздновать свой отлет на Северный полюс. Но господа полицейские считают, что мы тут пытаемся провести массовое мероприятие, что не так. Это частная вечеринка, мы никому не мешаем, - рассказывает один из участников праздника Андрей Фирсов.

Вечерника скверного деда в Екатеринбурге 1.Общественники города пытаются защитить набережную Исети от строительства храма Святой Екатерины не политическими методами. Видео: Алексей Булатов

По его словам, у него есть своя позиция по вырубке сквера, но сюда он пришел не митинговать, а весело провести время со своими друзьями и коллегами.

Отметим, что вечером сюда пришли и защитники храма, которые развернули плакат, что придает сбору сторон политический характер.

Вечером в сквер пришли стронники храма и защитники сквера Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером в сквер пришли стронники храма и защитники сквераФото: Алексей БУЛАТОВ

«Скверный дед»

- Я, как «скверный дед», «топлю» за сквер, он должен остаться. Единственный способ сохранить сквер – построить храм Святой Екатерины в правильном месте. Храм – отличная идея, мы отобрали пять мест, и каждое – лучше истории с вырубкой сквера и строительства сквера именно в этом месте, - говорит противник вырубки сквера, активист Фирсов.

На месте присутствуют: общественники, актеры в новогодних костюмах, дети и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте присутствуют: общественники, актеры в новогодних костюмах, дети и полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга ситуацию «Комсомолке» прокомментировали следующим образом:

- Полиция в настоящее время ведет охрану общественного порядка в обычном режиме. В случае нарушения гражданами требований законодательства будут приняты соответствующие меры. Никого по данному факту не задерживали, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Вечерника скверного деда 2.Общественники города пытаются защитить набережную Исети от строительства храма Святой Екатерины не политическими методами. Видео: Алексей Булатов

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