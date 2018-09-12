2018-09-12T14:11:47+03:00
Общество

Храм-на-Драме в Екатеринбурге начнут строить в декабре

При этом на градостроительном совете, определившем дату, предложили немного повернуть здание
Данил СВЕЧКОВ
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В высоту здание будет достигать 66 метров. Фото: minstroy.midural.ruВ высоту здание будет достигать 66 метров. Фото: minstroy.midural.ru
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В среду, 12 сентября, в Екатеринбурге в очередной раз собрался градостроительный совет, чтобы обсудить Собор во имя святой великомученицы Екатерины. Это тот самый собор, который еще год назад собирались построить в акватории городского пруда и называли Храм-на-Воде. Сейчас его планируют возвести в зеленой зоне рядом с Театром Драмы на правом берегу пруда. Из-за этого сейчас в народе его называют Храмом-на-Драме.

На градостроительном совете архитекторы показали концепцию будущего здания. Его построят в византийском стиле, который отличается сдержанностью форм и цветов. Однако этот стиль вызвал осуждение у членов градостроительного совета.

Ранее здание храма предполагалось построить на воде городского пруда. Но затем от этой идеи решено было отказаться. Фото: minstroy.midural.ru

Ранее здание храма предполагалось построить на воде городского пруда. Но затем от этой идеи решено было отказаться. Фото: minstroy.midural.ru

– Прозвучало мнение, что сама архитектура не свойственна Екатеринбургу, – рассказал Олег Букин, общественник, участник градостроительного совета. – Она имеет негативный оттенок, поскольку такие храмы строили во времена междоусобиц. Даже окна в них делались узкими специально, чтобы они могли служить бойницами при осаде.

Также Михаил Вяткин, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, предложил повернуть здание так, чтобы алтарь был ориентирован строго на восток.

Вид на храм с левого берега городского пруда. Фото: minstroy.midural.ru

Вид на храм с левого берега городского пруда. Фото: minstroy.midural.ru

– Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл эту идею поддержал, так что, возможно, храм действительно при строительстве могут и развернуть, – отметил Олег Букин.

На градостроительном совете озвучили и время, когда начнется строительство. Ожидается, что уже в декабре этого года будет заложен первый камень. Добавим, что в высоту здание будет достигать 75 метров. На цокольном этаже расположатся котельная, прачечная, технические помещения и склады. На первом – магазин и чайная, крещальня, помещение для баков со святой водой, зал для Патриарха, Владыки и гостей, а также трапезные и комнаты для духовенства. На втором этаже архитекторы предусмотрели молельный зал на 800 человек.

Для прихожан на первом этаже будут работать чайная, церковный магазин, крещальня и помещения с баками для святой воды. Фото: minstroy.midural.ru

Для прихожан на первом этаже будут работать чайная, церковный магазин, крещальня и помещения с баками для святой воды. Фото: minstroy.midural.ru

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