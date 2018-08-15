2018-08-15T13:42:47+03:00
Общество

Минстрой показал, как будет выглядеть Храм-на-Драме рядом c Октябрьской площадью в Екатеринбурге

Год назад его планировали построить на воде
Данил СВЕЧКОВ
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Новое здание выполнено в византийском стиле. Фото: minstroy.midural.ruНовое здание выполнено в византийском стиле. Фото: minstroy.midural.ru
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Cобор во имя святой великомученицы Екатерины снова возвращается в новостную повестку Екатеринбурга. В четверг, 16 августа, его новый проект обсудят на Архитектурно-градостроительном совете при Губернаторе Свердловской области.

- В 16.00 будет вступительное слово губернатора Евгения Куйвашева и обращение Митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, – сообщили в Министерстве строительства Свердловской области.

В высоту здание будет достигать 66 метров. Фото: minstroy.midural.ru

В высоту здание будет достигать 66 метров. Фото: minstroy.midural.ru

Затем концепцию храма представит генеральный директор ООО «Храм Святой Екатерины» Владимир Пузанков. Следом другие участники обменяются мнениями по концепции. Среди них будут представители мэрии и архитектурного сообщества.

Еще год назад Cобор во имя святой великомученицы Екатерины был известен в народе, как Храм-на-Воде, так как застройщики планировали разместить его на искусственном острове в авкатории Городского пруда. Но потом от этих планов решено было отказаться. По новой задумке Собор построят в зеленой зоне рядом с Октябрьской площадью - на правом берегу пруда.

Ранее здание храма предполагалось построить на воде городского пруда. Но затем от этой идеи решено было отказаться. Фото: minstroy.midural.ru

Ранее здание храма предполагалось построить на воде городского пруда. Но затем от этой идеи решено было отказаться. Фото: minstroy.midural.ru

Также раньше предполагалось, что храм будет построен в стиле «русское узоричье». В таком же стиле выполнен и Храм Василия Блаженного в Москве, например. Однако, похоже, застройщики решили остановиться на византийском стиле, который отличается сдержанностью форм и цветов в архитектуре.

На цокольном этаже разместится газовая котельная, прачечная, склады и технические помещения. На первом – церковный магазин и чайная для прихожан, помещение для баков со святой водой, крещальня, зал для Патриарха, Владыки и гостей, а также трапезные и комнаты для духовенства. На втором этаже архитекторы предусмотрели молельный зал на 800 человек. В высоту здание будет достигать 66 метров.

Вид на храм с левого берега городского пруда. Фото: minstroy.midural.ru

Вид на храм с левого берега городского пруда. Фото: minstroy.midural.ru

Схема с размещением храма в зеленой зоне рядом с Октябрьской площадью. Фото: minstroy.midural.ru

Схема с размещением храма в зеленой зоне рядом с Октябрьской площадью. Фото: minstroy.midural.ru

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