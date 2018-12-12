В Екатеринбурге во время строительства Храма-на-драме не будут перекрывать дороги

Почти десять лет не утихали споры по поводу строительства храма святой Екатерины. Сначала его собирались возвести на площади Труда, рядом с фонтаном «Каменный Цветок», через несколько лет перенесли на акваторию Городского пруда. После протестов горожан чиновники и крупные бизнесмены нашли новое место - в сквере возле Театра драмы.

В сентябре этого года стало понятно - культовому сооружению быть. Добро на возведение храма на новом месте уже дал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Окончательный вариант сооружения разработал архитектор Владимир Руднев, команда которого восстановила собор Александра Невского в Ново-Тихвинском монастыре. Чтобы храм вписался в сложившуюся застройку и выглядел на ее фоне оригинально и красиво, проект пришлось переработать. Поэтому Храм-на-драме очень отличается от своего предшественника Храма-на-воде. Строительство завершат к 300-летию Екатеринбурга, которое город отпразднует в 2023 году.

По словам Владимира Руднева, новый храм будет женским, то есть более светлым, не брутальным с красивым проработанным декором: стены отделают мозаикой, на цокольном этаже разместят газовую котельную, прачечную, склады и технические помещения. Высота храма составит 75 метров.

Изначально храм хотели возвести в аквартории Городского пруда, но потом решили строить более традиционным способом. Фото: проектная документация

- Предполагаем, что строительство начнется весной 2019 года, - рассказывает директор фонда святой Екатерина Александр Андреев. – Перед нами стоит задача минимизировать для горожан неудобства связанные со стройкой. Совершенно очевидно, что набережная перекрываться не будет. В этом просто нет никакой необходимости, так что все разговоры на эту тему не соответствуют действительности.

Новый храм станет местом не только для молитвы, но и для проведения общественных мероприятий: конференций, дискуссий и концертов. Здесь разместятся исторический музей, зал для общественных мероприятий, магазины с духовной литературой и религиозной атрибутикой, а также кафе и зал для патриарха, митрополита и высоких гостей. Все это будет на первом этаже храма. На втором этаже появится молельный зал на 800 человек.

Рядом с храмом святой Екатерины возведут большую сцену для праздничных мероприятий, в том числе и светских. Ведь площадь возле театра - одно из традиционных мест, где отмечают День города. Не будут трогать при застройке скейт-парк и фонтан, которые находятся рядом.

Вокруг храма сохранят зеленые насаждения. Фото: проектная документация

- Почему-то существует устойчивый миф, что церковь выступает против проведения культурно-массовых мероприятий возле храмов, - говорит Александр Андреев. – При этом, никого не смущает, что долгие годы любимым местом скейтбордистов Екатеринбурга была площадка возле памятника Татищеву и Де Генину. Рядом находится часовня святой великомученицы Екатерины. Никаких конфликтов на этой почве никогда не было. В 2017 году на Пасху популярная у молодежи группа «Мзгавреби» давала концерт практически на ступенях Храма-на-крови. Поэтому нет никаких причин полагать, что с появлением храма святой Екатерины возле театра Драмы, устоявшаяся культурная жизнь этой площадки измениться.

Новый храм будет рассчитан на одновременное пребывание в нем 800 человек. Владимир Руднев говорит, что вряд ли каждый день здесь стоит ждать такое количество верующих, однако на праздничные службы наплыв будет большим. В храме поместят всех: его максимальная вместимость - 2 000 человек.

- Сейчас с городскими властями обсуждается вопрос, связанный с парковкой возле храма, - добавляет Александр Андреев. - Я уверен город получит достаточно обширное парковочное пространство в самом центре, которым смогут воспользоваться как прихожане храма, так и те, кто приедет просто погулять по набережной.

Зона отдыха рядом с собором будет отремонтирована. Фото: проектная документация

Будет у храма и своя изюминка - мозаичное панно с сюжетами из жизни святой Екатерины. К созданию мозаики привлекут не только российских, но и зарубежных умельцев.

Один из главных вопросов, волнующих горожан: что будет со сквером, на месте которого хотят возвести храм? Очевидно, что часть деревьев хотят вырубить. Однако авторы проекта утверждают, что после завершения стройки в этом месте посадят больше деревьев, чем уничтожат.

- Это действительно одно из любимых мест отдыха горожан, – продолжает Андреев, – и наша задача, усилить его, сделать более привлекательным, удобным, комфортным, современным. Вместе с возведением храма будут благоустроены парк, Октябрьская площадь и прогулочная зона между театром и Ельцин Центром. Кроме того, предполагается привести в порядок городскую набережную, которая не обновлялась с момента ее постройки. В результате благоустройств появятся детская площадка, площадка для воркаута и скейт-парк. И кстати, деревьев и прочих зеленых насаждений будет больше, чем их есть сейчас.

Проект храма-на-воде полностью изменили. Фото: Минстрой Свердловской области

Мнения «за» и «против»

«Против»

НА ЭТОМ МЕСТЕ ЛУЧШЕ РАЗБИТЬ СКВЕР

Депутат Вячеслав Вегнер считает, что набережная - место для отдыха, которое не стоит застраивать. Фото: личная страница депутата в Facebook

- Есть такое понятие, как зонирование города, - считает Вячеслав Вегнер, депутат Законодательного собрания Свердловской области. – Плотинка - это зона отдыха. Сюда приходят люди разных возрастов со всех районов города, включая Химмаш, Сортировку. Поэтому размещение храма здесь неуместно. Можно сделать на этом месте прекрасный сквер, посадить липы - в общем, нормально благоустроить это пространство. Храм - это культовое учреждение, и ему тут не место. К тому же, когда один человек говорит «я хочу сделать город лучше» и решает за всех, - это неправильно. В Екатеринбурге живет 1,5 миллиона человек, почему не спросили их? Когда один человек решает за всех - это гордыня, самый страшный грех. Храм можно построить на Ботанике или еще где-то - мест много. В центре что, медом намазано? Поэтому я однозначно против строительства в этом месте.

ЭТОТ ХРАМ НЕ ДЛЯ ВЕРУЩИХ, А ДЛЯ ТУРИСТОВ

- Потребность в храмах обычно заявляют общины верующих. Для них храм - это место ежедневного сбора и молитвы, не важно, о какой конфессии речь, - говорит общественник Дмитрий Москвин. – В Екатеринбурге о храмах почему-то упорно заявляют олигархи и власть. Речь идет о туристическом объекте, подарке и прочих весьма примитивных мотивах. Это не про духовную жизнь и веру. Екатеринбург - город толерантный, и в нем традиционно представлены самые разные религии и культуры. Создавать в историческом центре очередной символ православия - странно. Храмов в центре уже достаточно, а вот прихожан в них явно мало. В это же время без храмов огромные районы - ВИЗ, Эльмаш, ЖБИ, Пионерский. Верующим, наверное, нужен храм ближе к дому, а не красивая картинка где-то вдали. Что касается конкретного проекта на Октябрьской площади, то там недопустимо строительство таких масштабов. Там уже четверть века растет парк. Это место - традиционное для летних прогулок, концертов и спортивных мероприятий. Надо заниматься развитием этой площади, а не ее уничтожением.

У ГОРОДА МНОГО ДРУГИХ ЗАДАЧ, В КОТОРЫЕ МОЖНО ВЛОЖИТЬСЯ

- Не ведают они, что творят, - вздыхает Владимир Холмецкий, архитектор, член Уральской палаты архитекторов. – С точки зрения архитектуры, нужно было выбрать место получше. Мы заслуживаем того, что имеем, раз ничего не делаем. Придет время - будущие поколения нас рассудят. Как житель города, я не понимаю, зачем нам там строить храм, тратить деньги на него нецелесообразно - у города много других задач, в решение которых можно было бы вложиться.

«За»

ХРАМ ВПИШЕТСЯ В ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО

- Гораздо разумнее построить храм на земле, чем в акватории городского пруда. Думаю, что на Октябрьской площади он впишется в общее пространство, - уверен Сергей Постников, и.о. ректора Уральского архитектурно-художественного университета. – Во-первых, строить на земле - в традициях Русской Православной церкви, во-вторых, строительство на воде может привести к экологическим и геодезическим проблемам, последствия которых пока трудно просчитать. Поэтому более логично и уместно строить на площадке у Театра драмы.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ХРАМОВ, ТЕМ ЛУЧШЕ

Андрей Кабанов поддерживает строительство любого православного храма в городе. Фото: скрин с видео

- Проект уместен, его стоит реализовать. Я служу в храме и, как человек православный, считаю, что чем больше храмов, тем лучше, - настаивает Андрей КАБАНОВ, президент фонда «Город без наркотиков». Противники строительства говорят, что храмов очень много, но это не так. У нас есть в городе церкви, которые по выходным не вмещают всех желающих. Когда выбрали первое место возле фонтана «Каменный цветок», то люди, которым вообще на все наплевать, на протесте стали зарабатывать дивиденды. Потом промышленники Андрей Козицын и Игорь Алтушкин придумали замечательный, уникальный проект строительства храма на городском пруду. Такого нет нигде. Опять нашлись глупые люди, которые пруд начали обнимать. Поверьте мне, если бы на одном из этих мест стали возводить развлекательное заведение, никто не был бы против. Это борьба добра со злом во всех проявлениях. Храм построят, он будет замечательным, люди будут ходить и радоваться. Те люди, которые взялись за это дело, у них всегда все получается.

ХРАМ НЕ СТРОЯТ, ЕГО ВОССТАНАВЛИВАЮТ

- Впервые храм святой Екатерины возвели в год основания города, в 1930 году разрушили, - заявляет общественный деятель Оксана Иванова. – Восстановление справедливо по отношению к памяти города, его традициям и совести горожан. К сожалению, восстановят не на прежнем месте - против была часть общества, и чиновники пошли у них на поводу, но все-таки место хорошее, не связанное с городскими традициями. Строительство я лично рассматриваю как переоснование Екатеринбурга.

Нужен в центре Екатеринбурга новый храм или нет? Обсуждаем эту тему в прямом эфире радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" 13 декабря в 13 часов с Андреем Кабановым и Вячеславом Вегнером.