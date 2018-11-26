Ледовые катки 2018-2019 в Екатеринбурге: расписание, цены на билеты

В Уральской столице есть немало мест, куда можно прийти со своими коньками или же взять напрокат. Причем, катки на любой вкус - под крышей, на свежем воздухе, есть даже бесплатные. О самых популярных - в нашем обзоре.

Храним коньки правильно

Предлагаем вам инструкция по уходу от тренера по фигурному катанию

У каждого катка есть пункты проката, но специалисты советуют покупать собственный инвентарь. Дело в том, что на массовых катках выдают разношенные ботинки, которые плохо держат голеностоп. А в магазине вам подберут и ботинки по ноге, и качественные лезвия.

- Для хранения коньков, а именно лезвий, нужно иметь два чехла, - делится тренер по фигурному катанию и хореографии детской спортивной школы «Юность»Анастасия Шибанова. - Твердый пластмассовый чехол надевается на лезвие для того, чтобы не повредить его, когда вы будете добираться до льда. Если покрытие возле катка не прорезиненное, то при ходьбе лезвие без чехла может затупиться. После того, как вы покатались, нужно убрать снег с лезвий, снова надеть пластиковые чехлы, прийти в раздевалку, снять коньки, протереть их сухой тряпкой, иначе на коньках может появиться ржавчина. И только после этого на лезвия надеваются уже мягкие чехлы.

Ботинки тоже помещаются в специальные чехлы, чтобы избежать царапин и вмятин. Дома ботинки нужно просушить, но ни в коем случае не класть на батарею, иначе они могут просто напросто развалиться. Достаточно просто поставить их в уголок, не вынимая из чехла. Не забывайте, что со временем лезвия портятся: на них появляются зазубрины, неровности. Это исправимо - достаточно обратиться к мастеру во дворец спорта, и он заточит вам коньки так, что будут, как новенькие.

Ежедневно на катки приходят тысяч екатеринбуржцевФото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА В КАРМАНЕ 100 РУБЛЕЙ, КАТАТЬСЯ БУДЕТ ВЕСЕЛЕЙ

Платные катки отличаются от бесплатных хорошим покрытием льда и наличием инфраструктуры: пунктом проката, раздевалками, кафе. В Екатеринбурге выход на лед стоит от 100 до 250 рублей.

КАТОК, ПРОВЕРЕННЫЙ СПОРТСМЕНАМИ

Ледовый каток «Юность», улица Куйбышева, 32а

Телефон: 257-47-78

Выход на лед: 100-150 рублей

Стоимость проката: 80-150 рублей

Расписание: пн-пт: с 19:00 до 22:00, сб: с 17:00 до 22:00, вс: с 15:00 до 22:00

«Юность» один из самых больших и хороших катков в столице Урала, его площадь составляет 12000 квадратных метров. До него легко добраться на общественном транспорте – он расположен рядом со станцией метро «Геологическая» и ТРЦ «Гринвич». Так как здесь готовят будущих фигуристов и хоккеистов, каток всегда находится в идеальном состоянии. Однако из-за занятий учеников спортивной школы покататься в любое удобное для вас время не удастся. Массовое катание доступно всего три часа в будни, и пять-семь часов в выходные. Если вы вовсе не умеете кататься, но очень хотите научиться, то с вами может позаниматься тренер. Стоимость обучения — 600 рублей за 45 минут (телефон — 8 912 6377967).

КАТОК В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Ледовый стадион «Динамо», ул. Еремина, 12б

Телефон: 8(982)-726-77-06, 388-30-64

Выход на лед: 150 рублей

Прокат коньков: 100 рублей

Расписание: пн-пт: с 17:00 до 22:00, сб, вс: с 12:00 до 22:00

Это место для катания пользуется спросом из-за удобного расположения в центре города. Стадион находится рядом со станцией метро «Динамо». На катке нередко можно встретить малышей, которые занимаются с тренером, обучаясь фигурному катанию. Помимо этого, на льду занимаются хоккеисты. Поэтому лед чистят и следят за его состоянием. Здесь также проходят групповые и индивидуальные уроки по фигурному катанию (телефон — 8922-600-64-53). Во дворце «Динамо» можно приобрести б/у (бывшие в употреблении) коньки. Они продаются по цене 200 рублей за пару. Если же у вас уже есть коньки, то подточить их можно за 150 рублей.

На каток можно прийти со своими конькамиФото: Алексей БУЛАТОВ

ТАМ ГДЕ КАТАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ

Ледовая арена «Уралец», ул. Большакова, 90

Выход на лед: взрослые – 250 рублей, студенты, школьники и пенсионеры – 150 рублей, но только при предъявлении подтверждающего документа, дети от 4 до 12 лет – 100 рублей.

Прокат коньков: 150 рублей в час.

Именно здесь гоняли шайбу такие легендарные хоккеисты, как Павел Дацюк и Валерий Каменский. Кроме того на арене «Уральца» проходят матчи разных масштабов, здесь тренируются и готовятся будущие спортсмены. Покататься по такому льду можно по праздникам и выходным. За расписанием работы катка можно следить по новостям в группе «Уральца» во «Вконтакте». Обычно сеанс длится час с 15:30, 16:30 или 17:00 в субботу и воскресенье, но не каждую неделю. На арене «Уральца» есть масса преимуществ: парковка для автомобилей, гардероб, кафе, прокат коньков, музыкальное сопровождение, защита от снега и тёплые раздевалки.

СРЕДИ СОСЕН И БЕРЕЗ

Каток в Парке Маяковского, ул. Мичурина, 230

Выход на лед: 50-100 рублей

Прокат коньков: 150 рублей (взрослый), 100 рублей (детский)

Расписание: пн: с 16:00 до 23:00, вт-вс: с 11:00 до 23:00

В ЦПКиО уже традицией стало заливать лед на всю зиму. Кроме того, там же проводится новогодняя программа со Снегурочкой и Дедом Морозом в новогоднюю ночь. Так что здесь никогда не бывает пусто: звучит музыка, мерцают огни гирлянд, установленных вдоль всего катка. Он, кстати, имеет вытянутую форму и большую площадь размером более четырех тысяч квадратных метров — можно смело устраивать забеги с друзьями. Также на территории парка есть снежные горки, аттракционы, мини-зоопарк и кафе, где можно перекусить и погреться. Парк окружен лесом, так что здесь есть, где погулять и подышать свежим воздухом.

Многие приводят с собой малышейФото: Алексей БУЛАТОВ

КАТОК С ЛЕДОВЫМ ГОРОДКОМ

Каток возле ЭКСПО, Бульвар Экспо, 2

Расписание: ежедневно с 10:00 до 22.00

Выход на лед: 100 рублей

Прокат коньков: 200 рублей за первый час, далее 100 рублей в час

Каток находится далеко от центра города, но жителям микрорайона «Кольцово» и ближних районов «Химмаш» и «Ботаника» добираться туда удобно. До выставочного центра будут ходить бесплатные автобусы, на которых также можно будет вернуться в город. Большая площадь, подсветка, огни, музыка, — всё это преимущества катка. Также в ЭКСПО есть парк аттракционов. Помимо катка, там установят сказочный ледовый городок с горками. Можно будет покататься на пони и ездовых собаках. Также в январе пройдет СуперЁлка, которая абсолютно бесплатна для посещения.

В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

ТРЦ «Радуга Парк», ул. Репина, 94

Режим работы: с 10:00 до 20:30

Выход на лед: взрослый — 150 рублей (в будни с 10:00 до 18:00), 200 рублей (в будни с 18:00 до 20:30, выходные и праздники), детский — 100 и 150 рублей (аналогично)

Прокат коньков: 200 рублей в час

В Радуга Парке каток находится на территории природного водоема. Здесь часто проводятся увлекательные мероприятия с тематическими программами, аниматорами и подарками для детей. В парке установлена большая елка с гирляндами и игрушками. Также в Радуга Парке есть колесо обозрения (цена — 200 рублей за круг) и другие аттракционы для детей. Еще можно покататься с горок на тюбинге. Если вы проголодаетесь, можно поесть в кафе и погреться в торговом центре. Иногда здесь проходят выступления профессиональных фигуристов. Вместе с ними можно покататься и вам, чтоб научиться у них сложным прыжкам и оборотам.

ГДЕ, ЗА ВЫХОД НА ЛЕД НЕ ВОЗЬМУТ И КОПЕЙКИ

Рассказываем про бесплатные катки с хорошим ледовым покрытием

КАТОК НА УРАЛМАШЕ

Стадион «Калининец», ул. Краснофлотцев, 48 корпус 1

Расписание: в будни с 10:00 до 14:00

Прокат коньков: 150 рублей

На ледовой арене спортивного комплекса «Калининец» тренируются будущие фигуристы. Но с понедельника по пятницу до 14:00 часов на лед пускают и любителей. Причем абсолютно бесплатно. А вот крытый ледовый каток по выходным и вечерам платный — для детей от 7 до 14 вход лет — 50 рублей, взрослым — 100 рублей. Для дошкольников вход свободный. Здесь всегда играет музыка и на случай травм есть медицинский пункт, чем не каждый каток может похвастаться. Также большим преимуществом является бесплатный гардероб.

На каток многие горожане приходят парамиФото: Алексей БУЛАТОВ

РЯДОМ С МИНИ-ЗООПАРКОМ

Мистер Фишер, ул. Норильская, 2

Расписание: с 10:00 до 22:00

В загородном клубе Mr. Fisher на озере Щучьем можно прокатиться абсолютно бесплатно. Вход на базу отдыха свободный, парковка — 100 рублей. На катке можно покататься на коньках и поиграть в хоккей. Также есть большая ледяная горка, с которой тоже можно спуститься бесплатно. Не смотря на то, что клуб находится в черте города, каток окружен густым хвойным лесом. Детям в Мистере Фишере понравится контактный зоопарк со страусом, козочками, кроликами и северным оленем. Вход стоит 100 рублей. Если проголодаетесь, то можно перекусить в местном кафе.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КАТОК

Каток на стадионе УрФУ, ул. Мира, д. 29а

Расписание: пн — пт: 17.00-21.00, сб -вс: 15.00 -21.00

Летом на стадионе Уральского федерального занимаются футболисты и бегуны. Но зимой искусственный зеленый газон превращается в большой каток. Выход на лед бесплатный, прокат коньков, который находится в соседнем здании, стоит всего 50 рублей. Днём здесь на физкультуре занимаются студенты, вечером и в выходные же могут покататься все желающие. Атмосфера на катке очень теплая — играет музыка, а лед освещается десятком фонарей.

КРЫТЫЙ КАТОК

ТЦ «Карнавал», ул. Халтурина, 55

Расписание: с 10:30 до 21:30

Прокат коньков: 50 рублей

Также бесплатный выход на лед есть на третьем этаже ТЦ «Карнавал». Большим преимуществом является то, что он крытый — вы точно не замерзнете. Лед там, конечно, искусственный, зато прокат коньков стоит всего 50 рублей. Посреди катка установлена елка с гирляндами, играет музыка, есть зона отдыха со скамейкой прямо на льду. Также в торговом центре находится отличный кинотеатр, куда можно заглянуть всей компанией после катания. Есть парк развлечений для детей и магазины, где можно купить подарки близким на Новый год.

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