2018-12-24T13:05:55+03:00
Недвижимость

На Урале за год построили почти 1,5 миллиона «квадратов» жилья

Прошлогодние темпы в регионе удалось сохранить
Поделиться:
Уральцы получают новые квартирыУральцы получают новые квартирыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области по итогам 11 месяцев построено почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Уровень прошлого года в регионе удалось сохранить.

Цифры радуют

В лидерах по строительству оказались Екатеринбург – 661 тысяча «квадратов», Верхняя Пышма – 83,5 тысячи, Сысерть – почти 83 тысячи, Березовский – 64,7 тысячи, Белоярский городской округ – 62,2 тысячи.

Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Верхней Пышме, Ревде и Заречном.

Первое место по жилому строительству традиционно занимает Западный управленческий округ – 246,7 тысяч квадратных метров. За ним идет Южный управленческий округ с показателем 185,3 тысячи квадратных метров. На третьем месте Горнозаводской управленческий округ – 100 тысяч «квадратов», далее следуют Восточный управленческий округ – 80,3 тысячи и Северный управленческий округ – 43,7 тысячи квадратных метров. Отметим, что существенный прирост жилья идет преимущественно за счет малоэтажного строительства.

Ключи от квартир получили пайщики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ключи от квартир получили пайщикиФото: Алексей БУЛАТОВ

За ноябрь нынешнего года на Среднем Урале завершено строительство 264 тысяч квадратных метров жилья. Это на 47% больше, чем в ноябре прошлого года. В Екатеринбурге за месяц введено в эксплуатацию почти 148 тысяч «квадратов» жилья – это 2822 квартиры.

Проблемное жилье

Так в ноябре завершено строительство одного из объектов «дорожной карты» мер по решению проблем дольщиков – ЖК «Первый Николаевский». Губернатор Свердловской области лично вручил долгожданные ключи пайщикам, которые ждали их несколько лет. Также из проблемных объектов разрешение на ввод получил 4 блок ЖСК «Западный»

Кроме того, в столице Урала введены в эксплуатацию многоэтажные дома ЖК «Альпы» на 218 квартир по улице Инженерной.

Темпы строительства жилья удалось сохранить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Темпы строительства жилья удалось сохранитьФото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом сдан восьмисекционный жилой дом 9-13 этажей ЖК «Преображенский квартал» (276 квартир). На соседних улицах Барвинка и Чкалова завершено строительство двух 18-этажных домов на 127 и 120 квартир. Еще два 18-этажных дома введены на улице Латвийской – ЖК «Хрустальные ключи», где в общей сложности 684 квартиры. Завершено строительство трехсекционного дома переменной этажности по улице Данилы Зверева (количество квартир – 167). Введено две секции жилого дома переменной этажности по улице Блюхера на 316 квартир.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Верхней Пышме после модернизации открыли хирургический корпус
На Среднем Урале запустят «горячие линии» по новой системе вывоза мусора
Свердловчанка полгода тратила пенсию своего ребенка, живущего в детском доме
В Сургуте поймали тагильского бизнесмена, обокравшего челябинских металлургов на 11 миллионов
Уральским школьникам напомнили, при какой температуре можно пропустить занятия
В Кургане требуют отставки депутата Гордумы Екатеринбурга, оправдывающего репрессии Сталина
В Красноуральске будут судить мужчину, забившего колуном соседскую собаку
Мэр Екатеринбурга заступился за незрячего, которому кондуктор грозилась сломать руки и ноги
В Тугулыме под суд пойдет пара, которая обворовывала пенсионеров с помощью денег из банка приколов
Уралец за долги по кредиту лишился грузовика
Похолодает до -32: свердловчан ждет неделя аномальных морозов
Три столетия и пять стран: в Оперном театре Екатеринбурга стартовали рождественские концерты
В Екатеринбурге на станции метро «площадь 1905 года» умерла женщина
Свердловские власти нашли дом для пенсионера из Полевского, живущего в гараже
Это попадет в музей: В Екатеринбурге известный дизайнер представит новогоднюю коллекцию
В Екатеринбурге сгорела иномарка «Renault Duster»
Депутат Госдумы предложил закрыть исправительные колонии в Нижнем Тагиле
«Представляли Свердловскую область»: семья из Качканара заняла призовое место в спортивном фестивале среди стран СНГ
На Урале надзиратели колоний и следователи СИЗО сразились в «Counter-Strike»
Свердловских автомобилистов предупреждают об аномальных морозах до -32 градусов
Ушла из-за ссоры с матерью: в Екатеринбурге спустя две недели нашли пропавшую студентку
«Это правильное дело»: мэр Екатеринбурга поздравил детей и ветеранов, переодевшись в Деда Мороза
Два уральских ученых за свои разработки получат от Правительства РФ по два миллиона рублей
Депутаты Екатеринбурга навестили киоскеров-нарушителей
В Екатеринбурге иномарка на «зебре» сбила 17-летнего юношу
В Екатеринбурге станцию метро закрыли из-за продуктов с новогоднего корпоратива
В них горит огнем рок-н-ролл: Настя Полева помогла активистам добиться аллеи Кормильцева в Екатеринбурге