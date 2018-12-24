На Урале за год построили почти 1,5 миллиона «квадратов» жилья

В Свердловской области по итогам 11 месяцев построено почти 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Уровень прошлого года в регионе удалось сохранить.

Цифры радуют

В лидерах по строительству оказались Екатеринбург – 661 тысяча «квадратов», Верхняя Пышма – 83,5 тысячи, Сысерть – почти 83 тысячи, Березовский – 64,7 тысячи, Белоярский городской округ – 62,2 тысячи.

Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен в Верхней Пышме, Ревде и Заречном.

Первое место по жилому строительству традиционно занимает Западный управленческий округ – 246,7 тысяч квадратных метров. За ним идет Южный управленческий округ с показателем 185,3 тысячи квадратных метров. На третьем месте Горнозаводской управленческий округ – 100 тысяч «квадратов», далее следуют Восточный управленческий округ – 80,3 тысячи и Северный управленческий округ – 43,7 тысячи квадратных метров. Отметим, что существенный прирост жилья идет преимущественно за счет малоэтажного строительства.

Ключи от квартир получили пайщикиФото: Алексей БУЛАТОВ

За ноябрь нынешнего года на Среднем Урале завершено строительство 264 тысяч квадратных метров жилья. Это на 47% больше, чем в ноябре прошлого года. В Екатеринбурге за месяц введено в эксплуатацию почти 148 тысяч «квадратов» жилья – это 2822 квартиры.

Проблемное жилье

Так в ноябре завершено строительство одного из объектов «дорожной карты» мер по решению проблем дольщиков – ЖК «Первый Николаевский». Губернатор Свердловской области лично вручил долгожданные ключи пайщикам, которые ждали их несколько лет. Также из проблемных объектов разрешение на ввод получил 4 блок ЖСК «Западный»

Кроме того, в столице Урала введены в эксплуатацию многоэтажные дома ЖК «Альпы» на 218 квартир по улице Инженерной.

Темпы строительства жилья удалось сохранитьФото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом сдан восьмисекционный жилой дом 9-13 этажей ЖК «Преображенский квартал» (276 квартир). На соседних улицах Барвинка и Чкалова завершено строительство двух 18-этажных домов на 127 и 120 квартир. Еще два 18-этажных дома введены на улице Латвийской – ЖК «Хрустальные ключи», где в общей сложности 684 квартиры. Завершено строительство трехсекционного дома переменной этажности по улице Данилы Зверева (количество квартир – 167). Введено две секции жилого дома переменной этажности по улице Блюхера на 316 квартир.